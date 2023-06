Achtung Sonne! Immer mehr Menschen erkranken an Hautkrebs

Bayern – das Sonnenland mit Schattenseiten: Es liegt beim bösartigen schwarzen Hautkrebs im bundesweiten Vergleich an der Spitze. Das belegen Zahlen der Kaufmännische Krankenkasse (KKH). Im Vergleich zu vor zehn Jahren hat es 2021 bei den KKH-Versicherten einen Anstieg von rund 54 Prozent bei schwarzem Hautkrebs und rund 46 Prozent bei weißem Hautkrebs gegeben. Andere Krankenkassen bestätigen auf BR24-Anfrage den traurigen Trend. So zählt allein die Barmer Ersatzkasse bei ihren Versicherten einen Zuwachs von mehr als 120.000 Betroffenen in den vergangenen zehn Jahren.

Hautkrebs ist vermeidbar durch Sonnenschutz

Das bayerische Krebsregister meldet 3.300 Neudiagnosen für 2021. Auch die Zahl der Hautkrebs-Toten im Freistaat ist in den vergangenen Jahren gestiegen: von rund 550 in 2011 auf knapp 660 in 2021. Schwarzer Hautkrebs ist lebensgefährlich, weißer Hautkrebs ist - frühzeitig erkannt - heilbar.

Die Sonne werde einfach oft unterschätzt, stellt Gabriele Brückner fest, Geschäftsführerin der Bayerischen Krebsgesellschaft. Hautkrebs gehöre zu den häufigsten Krebsarten. "Aber Hautkrebs ist tatsächlich vermeidbar. Bis auf ein paar seltene Krebserkrankungen haben wir uns Hautkrebs durch unsere Lebensweise in unser Leben geholt."

Die Haut vergisst nichts: Sonnenbrände merkt sie sich Jahrzehnte

Die Gründe für die zunehmende Hautkrebsrate sind vielfältig: Die Sommer werden heißer, die UV-Strahlen stärker. Outdoor-Aktivitäten wie Walken, Joggen und Radfahren haben zugenommen. Gerade jetzt bei den sommerlichen Temperaturen verbringen die Menschen viel Zeit draußen. Das Problem: "Die Haut ist einfach ein ganz empfindliches Organ und ist immer leicht beleidigt. Das heißt: Jeden Sonnenbrand, den wir haben, addiert sie auf. Sie ist sehr gut im Zählen", so Brückner von der Bayerischen Krebsgesellschaft. Wenn es dann zu viel ist, kippt die Haut um und es entsteht Hautkrebs.

Hautkrebsrate steigt rasant in Bayern

Auch Hautärzte wie Dr. med. Dirk Tomsitz vom LMU Klinikum in München beobachtet, dass die Anzahl an Hautkrebs-Patienten drastisch zunimmt und auch noch weiter steigen werde, so seine Prognose. Der Dermatologe muss immer mehr Patienten mit vorangeschrittenen Hauttumoren behandeln. Das liege auch an der Corona-Pandemie, da sich in der Zeit viele nicht rechtzeitig in Behandlung begeben hätten, so Tomsitz.

Wichtig: Schon im Kindesalter auf UV-Schutz achten

Oft sei es schon zu spät für eine Heilung, sagt der Hautarzt. "Denn wenn die ersten Zeichen von Lichtschädigung auftreten, ist meist der Schaden schon gesetzt." Das Entstehen von weißem Hautkrebs kann nicht mehr aufgehalten werden. Er rät: Die effektivste Art, Hautkrebs zu verhindern, ist, schon im Kindesalter anzufangen, auf UV-Schutz zu achten.

Überraschend ist, an welchen Stellen Melanome auftreten. Er kann auch an den Fußsohlen, im Bereich der Mundschleimhaut und an der Pofalte entstehen, berichtet der Dermatologe Dirk Tomsitz.

Neben Sonnenschutz hilft regelmäßige Vorsorge

Deswegen raten Experten dringend zur rechtzeitigen und regelmäßigen Vorsorge. Krankenkassen zahlen ab 35 Jahren alle zwei Jahre das Hautkrebs-Screening. Viele Kassen bezuschussen auch schon früher oder öfter die Früherkennung beim Hautarzt. Wer die Sonne gesund genießen will, sollte sich mit hohem Lichtschutzfaktor eincremen, die Haut bedecken und nicht in der prallen Sonne liegen.