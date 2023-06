> Wirtschaft > Proteste zum Tag der Apotheke

Proteste zum Tag der Apotheke

Am Tag der Apotheke legen die Apotheken in Bayern dar, was sie nach eigener Einschätzung alles für Patienten leisten. Dieses Jahr geht die Stimmung vieler Apothekerinnen und Apotheker allerdings eher Richtung Protest als in Richtung Eigenwerbung.