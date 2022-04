Alles weiß im Bayerischen Wald: Der Winter ist zurück

Während es im niederbayerischen Flachland in der Nacht verbreitet geregnet hat, ist im Bayerischen Wald der Winter zurückgekehrt. In den höher gelegenen Orten, wie zum Beispiel Bodenmais im Kreis Regen oder Sankt Englmar im Kreis Straubing-Bogen, fielen ein paar Zentimeter Neuschnee. Wintersportler freuen sich.

Trotz Schnee kein Gondelbetrieb am Arber

Auf einigen Webcams, wie etwa am Bretterschachten oder am Arber, kann man den Wintereinbruch gut erkennen. Es ist allerdings relativ nasser Schnee am Boden, der wohl nicht mehr lange halten wird, heißt es dazu von der Arberbergbahn. Dort ist der Skibetrieb seit Ende März komplett eingestellt, ebenso in Sankt Englmar oder anderen Skigebieten.

Die Gondelbahn am Großen Arber wird für Spaziergänger und Wanderer erst am Osterwochenende wieder öffnen. Voraussetzung für die Öffnung ist aber schönes Wetter, so ein Sprecher der Bergbahn.

Schneeschuh-Touren wieder möglich

Auch im Langlaufzentrum Bretterschachten, das auf rund 1.100 Metern liegt, werden seit 1. April die Loipen nicht mehr gespurt. Es liegt aber noch so viel Schnee in den Hochlagen, dass man weiterhin auf eigene Faust Tourenski oder Schneeschuhe nutzen kann. Auch Winterwanderungen sind möglich.

Trotzdem hoffen die meisten Bayerwaldler darauf, dass es auch in ihrer Region endlich Frühling wird und der Schnee komplett schmilzt.