Temperatursturz in Bayern: Nach Wärme und Sonne wieder Schnee

Angenehm waren sie schon, die Temperaturen in letzter Zeit – allerdings auch viel zu hoch für Ende März. Jetzt schlägt es ins Gegenteil um, es wird deutlich kühler. Die Polarluft schiebt sich von Norden her nach Bayern hinein: Am Mittwoch sind es im Norden Bayerns nur noch vier bis zehn Grad, im Süden immerhin noch 12 bis 15 Grad.

Fast überall einstellige Temperaturen

Spätestens am Donnerstag ist es überall in Bayern vorbei mit dem sonnigen, warmen Frühlingswetter: Mehr als zwei bis zehn Grad werden es nicht – zwei Grad im Landkreis Hof und zehn Grad im Chiemgau. Der Wind frischt zusätzlich etwas auf.

Am kältesten wird es Richtung Wochenende: null bis sechs Grad am Freitag, null bis sieben Grad am Samstag. Das ist kühler, als man Anfang April erwarten dürfte. Auch der Sonntag lädt nicht zum Verweilen auf der Parkbank ein: Temperaturen von ein bis acht Grad sind das Maximum.

Erst Regen, dann auch Schnee

Sehnlichst erwartet: Der Regen in Bayern. Am Mittwoch regnet es gebietsweise erst im Norden, später auch im Süden. Donnerstag liegt der Regenschwerpunkt eher im Süden Bayerns. Ganz oben in den Mittelgebirgen kann es schon schneien.

Am Freitag gibt es in weiten Teilen Bayerns Niederschläge, am Samstag besonders im Süden – an beiden Tagen schneit es auch mal bis ins Flachland. Wieviel davon wirklich liegen bleibt, ist noch schwer abzuschätzen, da die Böden recht aufgeheizt sind.