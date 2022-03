Bodenmais bekommt Zuschuss für mehr Besucherlenkung

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat Mittwochvormittag am Langlaufzentrum Bretterschachten einen Förderbescheid von 22.500 Euro an den Bodenmaiser Bürgermeister Joli Haller (CSU) übergeben. Mit dem Geld wird die digitale Besucherlenkung an den Parkplätzen des beliebten Langlaufgebiets bezuschusst. Bodenmais richtet für insgesamt 30.000 Euro ein System ein, das die Belegung der rund 170 Parkplätze erfasst und an die Besucher weiterleitet.

Parkchaos soll verhindert werden

Zwei Kameras werden automatisch und anonymisiert - also ohne Kennzeichen - alle Autos erfassen, die zum Bretterschachten fahren, beziehungsweise nur vorbei- oder wieder wegfahren. Daraus wird dann die Zahl der jeweils noch freien Parkplätze errechnet, die dann sowohl auf Tafeln an der Straße und im Ort als auch in Apps, der Bodenmais-Homepage oder im bayerischen Ausflugsticker angezeigt werden. Das soll am Ende Situationen verhindern, wie man sie hier oft zu Stoßzeiten hat: Urlauber und Tagesausflügler fahren zu dem über 1.100 Meter hoch gelegenen Langlaufzentrum, stellen dort fest, dass kein Parkplatz mehr frei ist, blockieren Busbuchten und die Straße oder müssen doch wieder runterfahren ins Tal. Erst dort entscheiden sie, in den Skibus umzusteigen. Das System soll dazu führen, dass der Parksuchverkehr weniger und Ski- und Wanderbusse besser genutzt werden. Der Skibus zum Bretterschachten fährt sogar viertelstündlich, ist also ein gutes Angebot. Bodenmais möchte auch 14 weitere Parkplätze, zum Beispiel an beliebten Wanderwegen, ähnlich digital aufrüsten. Geplant sind dafür Investitionen von insgesamt rund 190.000 Euro.

Digitale Besucherlenkung im Tourismus

Der Bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sieht in der digitalen Besucherlenkung ein wichtiges Instrument, um bayernweit den Urlauber- und Ausflugsverkehr besser steuern zu können, zum Beispiel auch an den oberbayerischen Seen oder anderen Hotspots. In der Corona-Pandemie habe man "gelernt, dass es teilweise im Chaos endete, wenn Leute einfach ins Grüne losgefahren sind, in der Hoffnung, man wird dort schon einen Parkplatz finden", sagte Aiwanger. "Aber dann sind Tausend andere auf dieselbe Idee gekommen, mit dem Ergebnis, dass am Ende Wiesen oder private Hofeinfahrten zugeparkt waren." Für die digitale Besucherlenkung im Tourismus gebe es momentan über 120 Anträge von Kommunen mit einer Fördersumme von rund 1,2 Millionen Euro. Doch der Topf, der Projekte mit 75 Prozent Zuschuss fördert, sei bisher nicht ausgeschöpft. Aiwanger wünscht sich noch mehr Kommunen die investieren. Die Förderung digitaler Besucherlenkungsprogramme ist Teil des Sonderprogramms "Tourismus in Bayern - fit für die Zukunft".