Gute Faschings-Bilanz für Wintersport im Bayerischen Wald

Die Faschingsferien haben in diesem Jahr in den Wintersportgebieten im Bayerischen Wald die Gesamtbilanz der Saison ordentlich aufgebessert.

Anhaltend niedrige Temperaturen, vor allem in der Nacht, und tagsüber meist gutes Wetter haben viele Ski-, Snowboard- oder Schlittenfahrer sowie Langläufer und Rodler aus ganz Bayern aber auch den übrigen Bundesländern und dem Nachbarland Tschechien angezogen. Die Faschingswoche ist erfahrungsgemäß die stärkste Woche der Saison in Sachen Umsatz.

Viele Kontrollen bedeuten viel Aufwand

Die Verantwortlichen der Arber-Bergbahn sprechen auf BR-Anfrage von einer sehr guten Faschingswoche mit mehr als 3.000 Gästen. Das sei zwar noch nicht “Vor-Corona-Niveau", im Hinblick auf die geltenden Infektionsschutzmaßnahem und Regelungen jedoch "sehr gut", erklärte ein Sprecher. Die meisten Wintersportler hätten die geltenden 2G-Bedingungen gut angenommen, es gab kaum Grund für Ermahnungen oder Hinweise.

Im Tal liegt noch rund ein Meter Naturschnee, in höheren Lagen bis zu 1,40 Meter. Alle sieben Lifte sind in Betrieb, bei den Pisten 13 von 14. Auch beide Rodelbahnen sind geöffnet.

Ausreichend Naturschnee

Ähnlich klingt die Bilanz des Skizentrums Mitterdorf im Landkreis Freyung-Grafenau. Die lange Phase mit kaltem Wetter und guten Pistenbedingungen hat dem Skigebiet sehr gutgetan, so ein Sprecher auf BR-Anfrage.

Auch aktuell sind noch alle Lifte und Piste geöffnet. Es liegt so viel Naturschnee, dass nicht beschneit werden muss. Bis auf den Babylift sind alle Anlagen in Betrieb. Die verpflichtende Abfrage des Impfstatutes hat an starken Tagen teilweise zu Wartezeiten am Kassenbereich geführt.