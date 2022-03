Nach Sonnen-Rekord wieder Schnee in Bayern

Bereits jetzt ist der März in Bayern sonniger als je zuvor. Das vermeldet der Meteorologe und BR-Wetterexperte Michael Sachweh. Demnach habe der Freistaat im Flächenmittel im bisherigen Monat mindestens 235 Sonnenstunden gehabt. Die langjährige Norm liege bei lediglich 132 Stunden, sagte Sachweh.

Sonnigster März seit 91 Jahren

Bereits am Montag sei der Wert der Sonnenstunden im März 1953, dem bisherigen Rekordjahr, getoppt worden. Die Sonnenscheinstatistik existiert seit 1931. Man erlebe also gerade den sonnigsten März seit mindestens 91 Jahren, bilanziert Sachweh.

Flächendeckend in Deutschland werden die Sonnenscheindaten vom Deutschen Wetterdienst (DWD) seit 1951 erhoben. Danach handelt es sich nun um den sonnenreichsten März seit mehr als 70 Jahren. Auch deutschlandweit führte der März 1953 die Statistik an – mit 195,2 Sonnenstunden. Dieser Rekord sei nun am Wochenende geknackt worden, sagte DWD-Meteorologe Andreas Friedrich.

Ab Dienstag wird das Wetter kälter und nasser

Doch ist nun erstmal Schluss mit dem Frühlingswetter. Bereits am Dienstag sorgen die Tiefs Helmka und Ilona über dem äußersten Nordwesten Russlands dafür, dass sich kalte Luft aus den Polargebieten Richtung Süden nach Deutschland auf den Weg mache, sagte DWD-Meteorologe Felix Dietzsch. "Das macht sich rasch bei den Temperaturen der kommenden Tage bemerkbar." So gehe es zunehmend abwärts, bis am Freitag überall nur noch einstellige Höchstwerte erreicht werden. "Aber nicht nur kühler wird's, sondern auch nasser", sagte Dietzsch. Das sei auch nötig, da es zuletzt deutlich zu trocken gewesen sei.

Am Dienstag ist es laut dem BR-Wetterservice in Bayern wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, spätnachmittags sind örtlich Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen dann noch bei 14 bis 19 Grad. Ab Mittwoch ist es im Freistaat überwiegend bewölkt, gebietsweise fällt Regen. Die Tiefstwerte sinken am Mittwoch auf 0 und 8 Grad, die Höchstwerte bewegen sich zwischen 5 und 15 Grad. Am Donnerstag liegen sie nur noch zwischen 3 und 9 Grad – und gehen noch weiter runter.

Freitag und Samstag Schnee und Schneeregen in Bayern

Am Freitag, 1. April, und am Samstag werden sogar wieder Schnee und Schneeregen fallen – im Norden Bayerns nur vereinzelt, in der Mitte und im Süden Bayerns zeitweise. Kurze sonnige Abschnitte gibt es am ehesten im nördlichen Franken.

Die Höchstwerte liegen dann nur bei einem bis sechs Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad.