AfD-Vertreter als Verfassungsrichter: Fragen und Antworten

Wer ist für die anderen Parteien im Verfassungsgerichtshof

Unter den gewählten CSU-Kandidaten sind der frühere bayerische Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer sowie Ex-Fraktionsvize Alexander König. Für die Freien Wähler ist unter anderen weiterhin auch Robert Mader dabei – FW-Fraktionschef im Landshuter Stadtrat und ehemaliger Vorsitzender Richter am Landgericht Landshut. Die Grünen schickten erneut auch ihren ehemaligen Landesvorsitzenden und Ex-Bundestagsabgeordneten Jerzy Montag an den Verfassungsgerichtshof, die SPD Franz Schindler, der lange für die Partei im Landtag saß.

Für die FDP war in den vergangenen Jahren die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ehrenamtliche Richterin. Da die FDP bei der Landtagswahl im Oktober den Wiedereinzug ins Maximilianeum verpasste, ist künftig kein Vertreter der Liberalen mehr Mitglied des Verfassungsgerichtshofs.

Bei welchen Verfahren entscheiden ehrenamtliche Mitglieder mit?

Die jetzt vom Landtag neu gewählten 15 ehrenamtlichen Verfassungsrichter wirken in festgelegten Gremien, den sogenannten "gemischten Spruchgruppen" des Verfassungsgerichtshofs mit. Mitglieder sind jeweils der Präsident, drei Berufsrichter und fünf Ehrenamtliche. Wer in welcher Spruchgruppe sitzt, wird zu Beginn der Amtsperiode durch einen Geschäftsverteilungsplan vom Berufsrichterplenum festgelegt.

Die "gemischten Spruchgruppen" sind im Wesentlichen für Verfassungsbeschwerden, Organstreitigkeiten – zum Beispiel zwischen Regierung und Parlament –, Wahlprüfungen und die Zulassung von Volksbegehren zuständig. Da die Ehrenamtlichen in den gemischten Spruchgruppen in der Mehrzahl sind, haben sie auf diese Entscheidungen rein rechnerisch großen Einfluss.

In welchen Gremien sind AfD-Vertreter dabei?

In neun dieser Spruchgruppen hat schon in der Vergangenheit jeweils ein von der AfD-Fraktion vorgeschlagenes nichtberufsrichterliches Mitglied mitgewirkt. An dieser zahlenmäßigen Verteilung wird die Neuwahl nach Auskunft des Verfassungsgerichtshofs nichts ändern.

An – bisher theoretisch gebliebenen – Verfahren über Anklagen des Landtags gegen ein Mitglied der Staatsregierung oder des Landtags wirken ebenfalls ehrenamtliche Verfassungsrichter mit. Die dafür zuständige Spruchgruppe besteht aus dem Präsidenten, acht Berufsrichtern sowie zehn weiteren Mitgliedern. In dieser Spruchgruppe ist nach dem bisherigen Geschäftsverteilungsplan des Verfassungsgerichtshofs ebenfalls ein von der AfD-Fraktion vorgeschlagener Ehrenamtlicher vertreten. Auch an dieser Verteilung hat die Neuwahl nichts geändert. Die Vertreter der weiteren Mitglieder treten in Verhinderungsfällen an deren Stelle.

An welchen Verfahren sind ausschließlich Berufsrichter beteiligt?

Die ehrenamtlichen Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofes sind nicht an Normenkontrollverfahren, also vor allem Popularklagen und Meinungsverschiedenheiten, beteiligt. Über diese Verfahren entscheiden der Präsident und acht Berufsrichter.

Was sagen die AfD und andere Parteien?

Die bayerische AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner wertet die Wahl als "ein wichtiges Zeichen in einer Zeit, in der die Staatsregierung und sämtliche Altparteien ihre Dauerkampagne gegen die AfD sogar noch intensiviert haben". Bei dieser Wahl hätten sich demokratische Gepflogenheiten und geltendes Recht gegen "parteitaktische Brandmauern" durchgesetzt.

Außerhalb Bayerns äußerte sich Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann kritisch zur Wahl der ehrenamtlichen AfD-Verfassungsrichter. Im Kurznachrichtendienst X beklagte sie: "Was für eine Entscheidung der CSU in Bayern in diesen Zeiten! Nicht zu fassen." Der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz schrieb: "Verfassungsrichter wachen über die Einhaltung der Verfassung. Die AfD tut das Gegenteil." Sie missachte Menschenwürde und Pressefreiheit und werde vom Verfassungsschutz beobachtet. "Wie kann man auf die Idee kommen, AfD-Mitglieder in das bayerische Verfassungsgericht zu wählen?"

Im Video: Landtag berät über ehrenamtliche Verfassungsrichter: