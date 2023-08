200.000 Besucher feiern Sandkerwa in Bamberg

200.000 Besucher haben nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr die Bamberger Sandkerwa besucht. Nach der coronabedingten Zwangspause waren es im vergangenen Jahr mit grob 180.000 Besuchern noch 20.000 weniger.

Höhepunkt: Fischerstechen auf der Regnitz

Der Geschäftsführer der Sandkerwa GmbH, Jürgen Wirth, zeigte sich mit dem Verlauf zufrieden. Zum Auftakt am vergangenen Donnerstag habe das schöne Wetter besonders viele Menschen zum Feiern ins Festgebiet mitten in der Altstadt gelockt.

Höhepunkt des Festes war das alljährliche Fischerstechen am Sonntag auf der Regnitz, zu dem auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kam. Gegen 17.30 Uhr stand der Sieger fest: Bereits zum neunten Mal holte sich der Bamberger Dominik Kropf den Titel. Einziger Wermutstropfen: der unerwartete Wetterumschwung. Dieser habe die Stimmung aber nicht getrübt.

"Ruhiges" Fest ohne Gewaltdelikte

Trotz der insgesamt hohen Besucherzahl vermeldete das Bayerische Rote Kreuz einen ruhigen Verlauf mit Einsatzzahlen auf niedrigem Niveau. 135 ehrenamtliche Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, so der Kreisverband. Besonders erfreulich sei, dass kein einziges Mal Hilfe aufgrund von Gewaltdelikten geleistet werden musste. Auch die Polizei sprach von einer "ruhigen Sandkerwa".

Das Sicherheitskonzept mit einer hohen Präsenz an Sicherheitskräften, gründlichen Kontrollen von Taschen und Rucksäcken sowie dem Verbot von hochprozentigem Alkohol habe sich ebenfalls wieder als äußerst wirksam erwiesen, hieß es von den Veranstaltern.

Sandkerwa erinnert an Weihe der Kirche St. Elisabeth

Die Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße und zählt zu den beliebtesten Volksfesten in Bayern. An fünf Tagen werden im Sandgebiet in der Altstadt Besucher aus dem kompletten Freistaat erwartet. Seit 1951 ist das August-Wochenende rund um den Bartholomäus-Tag am 24. August für Volksfest-Fans ein Pflichttermin.