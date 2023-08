Corona-Folgen überwunden: Saisonende auf Naturbühne Trebgast

Die Geschäftsführung der Naturbühne Trebgast im Landkreis Kulmbach blickt zufrieden auf die abgelaufene Freilichtsaison zurück. Für die Veranstaltungen zwischen Mai und August konnten mehr als 34.000 Tickets werden, bestätigte Geschäftsführer Sigurd Sundby BR24 auf Nachfrage. Damit besuchten in diesem Jahr fast 5.000 Zuschauer mehr als im Vorjahr die Naturbühne Trebgast. Auch die erstmalige Aufführung eines simultan in Gebärdensprache übersetzten Stückes zog viel Interesse auf sich.

Naturbühne Trebgast: Familienstücke als Publikumsmagnet

Neben 65 Aufführungen von Eigenproduktionen gab es in diesem Jahr auch 17 Gastveranstaltungen, unter anderem in Zusammenarbeit mit den Rosenberg Festspielen. "Trotz mehreren Wochen mit schlechtem Wetter hatten wir eine Auslastung von 92 Prozent bei den Eigenproduktionen, das ist sehr erfreulich", so die Künstlerische Leitung Anja Dechant-Sundby im BR-Gespräch. "Das ist ein Zeichen, dass wir die Folgen von Corona überwunden haben." Als Höhepunkte nannten die Verantwortlichen die Familienstücke. "Wickie und die starken Männer", "Dracula" und der "Brandner Kaspar" seien alle sehr gut besucht worden.

"Dracula" zu Halloween nochmal auf der Freilichtbühne

Auch in Zukunft will die Naturbühne Trebgast den Fokus weiter auf Kinder und Jugendliche legen: Mit Beginn der Schulzeit wird im September ein theaterpädagogisches Projekt mit Workshops angeboten. Offiziell zu Ende gegangen ist die Saison am 19. August. Am 29. Oktober ist für dieses Jahr noch eine Halloween-Vorführung des Stücks "Dracula" geplant. Am 1. November beginnt dann der Kartenvorverkauf für die neue Saison, die am 17. Mai 2024 startet.