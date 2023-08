Die Hoftex Group wird die deutsche Produktionsstätte des Geschäftsbereichs Neutex für Heimtextilien in Münchberg zum Ende des ersten Quartals 2024 schließen. Wie das Textil-Industrieunternehmen am Montag mitteilte, sind von der Schließung etwa 90 der insgesamt rund 180 Arbeitsplätze des Geschäftsbereichs Neutex betroffen.

Hoftex: Münchberger Produktion schließt 2024, Vertrieb bleibt

Grund für die Einstellung der Produktion sei die rückläufige Nachfrage nach Heimtextilien wie Gardinen, Vorhänge und Kissen, außerdem gestiegene Energiekosten sowie anhaltender Preisdruck durch ausländische Produzenten. Gespräche mit dem Betriebstrat über einen Sozialplan für die 90 Beschäftigten sollen baldmöglichst aufgenommen werden, teilte die international tätige Hoftex Group weiter mit.

In Münchberg weiterbeschäftigt werden 30 Mitarbeiter, die in der Produktentwicklung und im Vertrieb arbeiten. Das Unternehmen will seinen Fokus zukünftig auf die Maßkonfektion von Heimtextilien und Sonnenschutzlösungen richten. Design und Ausführung können die Kunden dann individuell konfigurieren. Die Neutex Home Deco GmbH in Münchberg wird dabei weiterhin die Produktentwicklung betreiben und den Vertrieb übernehmen. Ebenso bleibt die rumänische Tochtergesellschaft SC Textor S.A. als Konfektionsbetrieb erhalten. Die Stoffe, die zuvor in der Produktion in Münchberg hergestellt wurden, werden künftig über Drittanbieter bezogen, teilt das Unternehmen weiter mit.

Schließung hat keine Auswirkungen auf andere Geschäftsbereiche

Auf die beiden weiteren Geschäftsbereiche der Hoftex Group, die auf technische Textilprodukte und Vliesstoffe fokussierte Tenowo und die gefärbte Garne und Zwirne produzierende Hoftex, habe diese Entscheidung keine Auswirkungen, heißt es aus dem Unternehmen.

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von rund 160 Millionen Euro - bei der ursprünglichen Prognose waren 160 bis 180 Millionen Euro angepeilt.