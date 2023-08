Volksfeststimmung in der Altstadt: Bamberger Sandkerwa beginnt

Die Essens- und Getränkestände sind aufgebaut und die bunten Wimpel hängen in der Bamberger Altstadt. Am Donnerstag um 18.00 Uhr wird die 73. Sandkerwa im Festzelt am Leinritt mit dem Anstich des ersten Kerwa-Bierfasses an der Regnitz offiziell von Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) eröffnet. Von Donnerstagabend bis Montagabend werden in der Altstadt rund 200.000 Besucher erwartet.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, damit alle am Donnerstag loslegen können", so Dominik Nakic, Geschäftsführer der Sandkerwa GmbH wenige Tage vor Beginn. "Wir gehen davon aus, dass sich die Besucherzahlen auf dem Niveau des vergangenen Jahres halten. Und wir hoffen natürlich auf gutes Wetter."

Besucher zahlen ab 18.00 Uhr Eintritt

Da die Kosten weiter gestiegen seien und neue Investitionen getätigt werden mussten, wird auch in diesem Jahr ab 18.00 Uhr Eintritt in Form eines Festabzeichens verlangt. Es kostet für fünf Tage sechs Euro, für einen Abend zahlen die Besucher 2,50 Euro. In der Altstadt gibt es insgesamt fünf Eingänge, an denen das Festabzeichen gekauft werden kann, so die Sandkerwa-Veranstalter. Aber auch im Vorverkauf können die Abzeichen erworben werden. Besucher, die tagsüber in der Sandstraße unterwegs sind, zahlen keinen Eintritt.

Kirchweihbaum wird in der Regnitz aufgestellt

Am Donnerstagabend findet zur Eröffnung der traditionelle Festzug vom Markusplatz durch die Sandstraße zum Festzelt am Leinritt statt. Der Kirchweihbaum wird am Freitag auf der Regnitz vor Kleinvenedig aufgestellt, so Dominik Nakic. Außerdem wird auf dem Fluss auch am Sonntag zum 69. Mal das Fischerstechen ausgetragen. Dabei stehen sich Teilnehmer aus den gegnerischen Mannschaften auf Booten gegenüber und versuchen den Rivalen mit einer gepolsterten Lanze ins Wasser zu stoßen. Den Wettkampf verfolgen jedes Jahr tausende Besucher von den Brücken oder vom Sandgebiet aus. Neben dem Ausschank von Bier und Wein sowie dem Verkauf vieler bayerischer Spezialitäten sind am Markusplatz und "Am Kranen" Fahrgeschäfte für Kinder aufgebaut. Am kommenden Montagabend endet die Sandkerwa mit einem Abschlussfeuerwerk.

Sandkerwa erinnert an Weihe der Kirche St. Elisabeth

Die Sandkerwa erinnert an die Weihe der Kirche St. Elisabeth in der Sandstraße und zählt zu den beliebtesten Volksfesten in Bayern. An fünf Tagen werden im Sandgebiet in der Altstadt Besucher aus dem kompletten Freistaat erwartet. Seit 1951 ist das August-Wochenende rund um den Bartholomäus-Tag am 24. August für Volksfest-Fans ein Pflichttermin.