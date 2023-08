Nach Kuss-Skandal: Rubiales' Mutter beginnt Hungerstreik

Immer groteskere Züge nimmt der Kuss-Skandal um Spaniens Fußballverbands-Chef an. Aufgrund der massiven Kritik ist Luis Rubiales' Mutter Medienberichten zufolge in einen Hungerstreik getreten. Die Frau habe sich am Montag aus Protest gegen die ihrer Meinung nach "unmenschliche und blutige Jagd" auf ihren Sohn in einer Kirche der andalusischen Stadt Motril im Süden des Landes eingeschlossen, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und andere Medien vor Ort. Rubiales ist in Motril aufgewachsen, sein Vater war früher Bürgermeister der Stadt.

Demnach wolle sie den Streik "Tag und Nacht" fortsetzen, bis "der Gerechtigkeit Genüge getan" sei. Die Mutter sage, ihr Sohn sei ein guter Mensch, der niemals jemanden bedrängt habe, berichteten spanische Medien. Sie forderte Jennifer Hermoso eindringlich auf, "die Wahrheit zu sagen". Es liege kein Übergriff vor, da beide Seiten einverstanden gewesen seien, betonte sie. Sie frage sich "warum sie es an ihm auslassen" und was "hinter dieser ganzen Geschichte steckt", sagte seine Mutter weiter.

"Leiden alle sehr": Cousine spricht mit Journalisten vor der Kirche

Die Kameras von RTVE zeigten, wie am Montagmittag zahlreiche Journalisten, Fotografen, Kameraleute und auch Schaulustige vor der Kirche Divina Pastora versammelt waren. Die Mutter von Rubiales ist nach Angaben des Priesters in Begleitung ihrer Schwester. Sie sei sehr nervös und weine.

Eine Cousine von Rubiales sagte den Journalisten vor der Kirche: "Wir leiden alle sehr. Er wurde vorverurteilt". "Seine Mutter, die tiefgläubig ist, hat ihre Zuflucht bei Gott gefunden, sie ist in den Hungerstreik getreten, sie will die Kirche nicht verlassen", schilderte die Verwandte weiter. Angehörige und Freunde des 46-Jährigen seien der festen Überzeugung, dass der Kuss in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sei.

Hermoso fordert Rubiales' Rücktritt

Rubiales hatte sich nach dem gewonnenen WM-Finale gegen England am 20. August auf der Ehrentribüne neben Spaniens Königin Letizia als Siegespose an die Genitalien gegriffen und danach bei der Siegerehrung vor den Augen eines Millionen-Publikums Hermosos Kopf mit beiden Händen festgehalten und sie auf den Mund geküsst. Das übergriffige Verhalten hatte international Empörung ausgelöst. Nicht nur Teile von Spaniens Fußballszene fordern seitdem den Rücktritt des 46-Jährigen, sondern auch einige Mitglieder der sozialistischen Regierung.

Auch die betroffene Nationalspielerin Jennifer Hermoso verlangte den Rücktritt. Sie habe sich "verletzlich und als Opfer eines Übergriffs gefühlt, eines impulsiven, machohaften Aktes, der unangebracht war und dem ich nicht zugestimmt habe". Zusammen mit den anderen Nationalspielerinnen kündigte sie an, nicht wieder für das Nationalteam antreten zu wollen, solange Rubiales dem Verband vorstehe.

Der Funktionär verweigert einen Rücktritt. "Hier geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern um eine soziale Hinrichtung", sagte er kürzlich auf einer Sondersitzung des spanischen Fußballverbands. Es habe sich um einen einvernehmlichen Kuss gehandelt.

Staatsanwaltschaft kündigt Ermittlungen an: Was droht Rubiales?

Am Montag kündigte die spanische Staatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen Rubiales wegen eines möglichen sexuellen Übergriffs an. Der Vorfall stand am Montag auch auf der Tagesordnung eines Treffens der Vorsitzenden der spanischen Fußball-Regionalverbände.

Bereits am Samstag hatte der Fußball-Weltverband Fifa den spanischen Verbandschef im Zuge eines Disziplinarverfahrens für zunächst 90 Tage gesperrt und Rubiales sowie dem spanischen Fußballverband jeglichen Kontakt zu Hermoso und ihrem Umfeld untersagt. Seit Montagmittag, 13.00 Uhr, berät zudem das spanische Sportgericht TAD über eine von der Regierung beantragte weitere Sperrung des Verbandschefs. "Wenn der TAD die Klage der Regierung annimmt, werden wir den Präsidenten sofort von seinen Aufgaben suspendieren", sagte Sportminister Miquel Iceta der Tageszeitung El País. Das Strafmaß reicht von einer Geldbuße bis hin zu einer Sperre von 15 Jahren.