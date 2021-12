Weihnachtsmenü Feine Rezepte und Ideen für Ihr Festtagsmenü

In den Tagen vor und um Weihnachten steigt die Freude auf das gemütliche Zusammensein und vor allem auf das Essen. Viele Familien haben feste Weihnachtsmenüs oder Gerichte, die jedes Jahr auf den Tisch kommen. Von Raclette über Karoffelsalat mit Würstchen bis hin zur klassischen Ente geht es in manchen Familien mal mehr, mal weniger aufwendig zu.

BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann hat für all diejenigen ein Weihnachtsmenü zusammengestellt, die Lachs mögen und ein bisschen Aufwand nicht scheuen. Ein Dreigänge-Menü für vier Personen.

Weihnachten Vorspeise

Los geht es mit einer Bruschetta auf dunklem Brot mit Roter Bete. Alexander Herrmann bringt hier all die winterlichen Zutaten zusammen. Rote Bete, Feldsalat und Mandarinen geben der Bruschetta ein fruchtig, nussiges Aroma. Wer jedoch kein großer Freund der Roten Bete ist, für den haben wir noch ein paar andere Ideen, was sich so als Vorspeise eignen könnte: Vorspeisen für Weihnachten.