Kräuterbutter Rezept für Kräuterbutter mit Zitrone

250 g Butter 1 Stk. Zitrone 1 Bund frische Kräuter (am besten max. 1-2 Sorten zusammen, z.B. Petersilie und Kerbel) Salz schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Kräuterbutter selber machen

Die Butter in Würfel schneiden, in eine Rührschüssel geben, und in der Küche stehen lassen, bis sie Zimmertemperatur erreicht hat.