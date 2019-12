Feuerzangenbowle So gelingt der winterliche Klassiker

Wie man ohne Zuckerhuthalter ganz einfach eine Feuerzangenbowle zaubert! So gelingt der Klassiker auch zu Hause.

Was braucht man für eine Feuerzangenbowle?

500 ml Rotwein

1 Zimtstange

1 Sternanis

5 Nelken

1 Bio-Orange

1 Bio-Zitrone

1 Gabel

Zuckerstücke nach Belieben

Rum nach Belieben

Wie bereitet man eine Feuerzangenbowle zu?

Eigentlich ganz einfach. Rotwein, Zimtstange, Sternanis, Nelken, in Scheiben geschnittene Orange und Zitrone in einen Topf geben und erwärmen. Alles 10 Minuten ziehen lassen. Den fertigen Glühwein in eine Tasse geben. Eine Gabel auf die Tasse legen und mit Zuckerstücken belegen. Ganz nach Gusto. Die auf der Gabel liegenden Zuckerwürfel jetzt mit Rum übergießen und anzünden. Rum und Zucker ins Glas tropfen lassen. Genießen.



