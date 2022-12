Ente Niedrigtemperatur Ente, Gänsebrust oder Martinsgans langsam garen - so gehts

Zwei Enten, ein Ofen?

Der Vorteil der Ente mit Niedrigtemperatur ist beispielsweise, wenn man Entenbraten für viele Menschen vorbereiten muss und nur einen Ofen hat, dass man die eine Ente bereits am Vortag zubereitet und nur noch zum Krosswerden der Haut in den Backofen schiebt.

Zubereitung Ente Niedrigtemperatur

Die Ente gründlich waschen und abtropfen. Den Bürzel abschneiden, mit etwas Öl beträufeln und mit Salz von allen Seiten leicht würzen, nun großzügig in Klarsichtfolie (die Hitzebeständigkeit sollte auf der Packung angegeben sein) komplett einwickeln und mehrfach umwickeln. Den Backofen auf 70°C Umluft vorheizen, die eingewickelte Ente auf ein Backgitter in die Mitte des Backofens schieben und ein Backblech in die unterste Schiene des Backofens schieben und je nach Größe etwa 11 bis 13 Stunden bei 70°C Umluft garen.

Entenbrust am Knochen: etwa 9 Sunden Ganze Ente mit 1,6 bis1,8kg: etwa 11 Std Ganze Ente mit 2,5 kg bis 3kg: etwa 13 Std Gänsebrust am Knochen: 14 Std Ganze Gans mit 4 bis 4,5 Kg: 22 Std

Nach dem Garen schneiden Sie vorsichtig die Folie auf. Geben Sie dabei Acht auf den im Inneren befindlichen Schmorsud - am besten Sie gießen ihn in eine Tasse. Die Ente komplett aus der Folie auswickeln, mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Entweder Sie geben die Ente nun bei 230 Grad wieder in den Ofen, um die Haut knusprig zu braten. Oder sie stellen Sie bis zum nächsten Tag in den Kühlschrank.