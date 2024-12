Lachs aus dem Ofen Lachs im Ganzen vom Blech

Lachs im Ganzen vom Blech

Die Butter in einem Topf aufschäumen lassen und unter ständigem Rühren auf dem Herd leicht nussig hellbraun werden lassen. Anschließend sofort in ein kaltes Gefäß umfüllen, damit die Butter nicht weiter röstet.

Anschließend aus dem Backofen nehmen und entweder vorsichtig mit zwei Winkelpaletten umheben und auf Tellern anrichten, oder am besten direkt auf dem Blech in der Mitte des Tisches servieren.

Das Lachsfilet in größere Medaillons portionieren, mit Salz würzen, mit etwas Abstand nebeneinander in die Auflaufform setzen und komplett mit der restlichen flüssigen Butter einpinseln. Dann das Ganze straff mit Frischhaltefolie abdecken und auf ein Gitter in die mittlere Schiene des auf 80 Grad Umluft vorgeheizten Backofens schieben und je nach Größe der Lachsstücke ca. 20 Minuten langsam glasig garen.

Safrankraut

Die Zwiebelstreifen mit einem Schuss Öl in einem großen Topf auf dem Herd glasig anschwitzen, das Kraut zugeben, ebenfalls mit anschwitzen, mit einer Prise Salz würzen, mit dem Weißwein ablöschen, mit der Brühe bedeckt auffüllen und bei mittlerer Hitze auf dem Herd langsam einkochen lassen, bis das Kraut weich geschmort ist. Abschließend evtl. noch mit wenig vorher in kaltem Wasser angerührter Speisestärke leicht sämig abbinden, die Safranfäden zugeben und mit Saft und Abrieb einer Orange sowie etwas Salz abschmecken.

Kürbiskernkartoffeln

Die Kartoffeln schälen und in leicht gesalzenem Wasser langsam gar kochen, herausnehmen und kurz ausdampfen lassen. Großzügig Butter in einer Pfanne aufschäumen lassen, gemixte Kürbiskerne hinein geben und leicht bräunen. Anschließend die Kartoffeln in die Pfanne geben, mit einer Prise Salz würzen und gut durchschwenken, bis die Kürbiskerne knusprig braun werden und an den Kartoffeln haften.