Kartoffelsalat Rezept Hausgemachter bayerischer Kartoffelsalat

Zutaten für den Kartoffelsalat:

1 kg festkochende Kartoffeln

2 Zwiebeln

¼ l heiße Brühe (je nach Gusto Fleisch oder Gemüse)

2 Äpfel

4 Radieserl

4 EL Pflanzenöl

Essig

Salz

Pfeffer

Gewürzgurke

Schnittlauch

Zucker

Kartoffelsalat-Rezept: So geht's

Die Kartoffeln mit Schale kochen und noch warm schälen. Dann die Kartoffeln in Scheiben schneiden. Zwiebel, Äpfel, Gewürzgurke, Radieserl und Schnittlauch ebenfalls klein bzw. in feine Würfel schneiden. Dann die Kartoffeln mit den Zwiebeln vermischen und ruhen lassen. In der Zwischenzeit wird das Salatdressing zubereitet.

Kartoffelsalat-Dressing:

Die heiße Brühe in eine kleine Schüssel geben und mit einem Schuss Essig, einer Prise Salz und Pfeffer sowie Zucker würzen und abschmecken. Das noch warme Dressing über den die Kartoffeln mit den Zwiebeln geben und die Radieserl, Gewürzgurke und Äpfel untermischen. Jetzt den Kartoffelsalat ziehen lassen und zum Schluss mit dem Pflanzenöl verfeinern. Fertig.

Und wie bereiten Sie Ihren Kartoffelsalat zu?

