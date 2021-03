Rezepte zum Vorkochen Einmal kochen, dreimal essen

Familienessen vorkochen

Kartoffeln vorkochen

Der Klassiker sind natürlich vorgekochte Pellkartoffeln, die sich an den Tagen danach prima in verschiedenen Gerichten zubereiten lassen:



So eignen sich vorgekochte Kartoffeln ganz wunderbar für die Zubereitung von Kartoffelsalat, als Bratkartoffeln und sogar als Gnocchi.



Und wussten Sie eigentlich, wie lange sich Kartoffeln im Kühlschrank halten? Drei bis vier Tage können Pellkartoffeln locker gelagert werden.