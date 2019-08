Gnocchi selbermachen Rezept für selbstgemachte "Kartoffelnockerl"

Gnocchi-Zutaten (für 2 Personen)

350 g Kartoffeln (gekocht, abgekühlt, z. B. Rest vom Vortag)

4 EL Hartweizengrieß

4 EL Mehl

2 Stk. Eigelb

1 EL Speisestärke

2 EL Butter

2 Stk. Paprikaschoten

2 Zweige Rosmarin

2 EL Olivenöl

Muskatnuss

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Wie werden Gnocchi gemacht?

Die Kartoffeln pellen, durch eine Kartoffelpresse drücken und mit dem Mehl, Grieß und den Eigelben vermischen. Die Masse zu einem glatten Teig kneten und mit frisch geriebener Muskatnuss sowie einer Prise Salz abschmecken.

Welche Kartoffeln für Gnocchi?

Mehlig-kochende Kartoffeln eignen sich sehr gut für Gnocchi,. Sollten Sie diese grade nicht zur hand haben, gibt es einen Tipp: Falls der Teig nicht richtig hält, kann dies daran liegen, dass die verwendeten Kartoffeln zu wenig Stärke enthalten. In diesem Fall einfach 1 EL Speisestärke mit in den Teig kneten!

Zubereitung der Gnocchi

Den fertigen Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche in längliche Rollen formen, in gleichmäßige Stücke schneiden und mit einer Gabel oder einem Gnocchi-Brett die typischen Rillen in die Gnocchi formen. Anschließend die Gnocchi in einem Topf mit kochendem Salzwasser geben, einen kurzen Moment kochen lassen, Topf auf die Seite ziehen und die Gnocchi 4-5 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen.

Unterdessen die Rosmarinnadeln von den Zweigen zupfen und die Paprikaschoten vierteln, schälen, das Kerngehäuse entfernen und klein schneiden. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Paprika zugeben, kurz durchschwenken und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Butter in einer weiteren Pfanne aufschäumen lassen, Rosmarinnadeln zugeben und abgetropfte Gnocchi darin von allen Seiten hellbraun braten.

Zum Schluss das Paprikagemüse auf zwei Tellern verteilen, die Gnocchi darauf anrichten und mit der Rosmarinbutter umträufeln.

Guten Appetit wünscht Ihnen Alexander Hermann!

