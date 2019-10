Mürbeteig Rezept für Mürbteig - deftig und süß

Als Mürbeteig, Mürbteig oder Knetteig bezeichnet man im Allgemeinen einen festen Teig. Da das Wort "mürbe" so viel wie "weich" oder "zart" bedeutet, also das Gegenteil von knusprig ist, ist Mürbteig nicht nur fest sondern auch weich. Mürbeteig kann auf zweierlei Arten zubereitet werden: Für süße und für deftige Speisen. Aber immer gelten die beiden Tricks für Mürbetieg: Möglichst kühle Zutaten verarbeiten, wenig kneten!

Deftiger Mürbeteig

200 g Mehl

100g Butter

½ Teelöffel Salz

5 Esslöffel Wasser

Schneiden Sie die kalte Butter in ganz kleine Würfel und verkneten Sie diese mit Mehl. Teig salzen und langsam fünf Esslöffel Wasser untermengen. Mit dem Kochlöffel grob verrühren und dann nur ganz kurz kneten. So kurz wie möglich, denn wenn der Teig zu warm wird, wird er "brandig" und fällt auseinander. Robert Döppert, Lehrer an der Berufsschule München für Bäcker und Konditoren empfiehlt den fertigen Teig danach etwas flach ausrollen und in den Kühlschrank legen.

Nach einer Stunde können Sie den Teig wieder aus dem Kühlschrank nehmen und weiterverarbeiten.

Der Tipp von Robert Döppert, wie Sie den Teig in eine Quichform bekommen: Teig ausrollen und dann zu einem Viertel falten und in der Quichform wieder auseinanderfalten. Alexander Herrmann verwendet diesen Mürbeteig zum Beispiel für Zwiebelkuchen.

Süßer Mürbeteig

Die Zutaten für süßen Mürbeteig ergeben das sogenannte "1 2 3 - Rezept". Die Zahlen stehen für die Mengenangaben von Zucker, Butter und Mehl.

100 g Zucker

200 g kalte Butter (in Würfel geschnitten)

300 g Mehl (405 Mehl ist besser als 550 Mehl)

1 Ei

Schneiden Sie die kalte Butter in ganz kleine Würfel. Vermischen Sie Zucker und Butter möglichst schnell, ohne dass die Butter weich wird. Erst danach kommt das Ei dazu und dann das Mehl. Ob Sie zum Verkneten die Küchenmaschine oder die Hände benutzen ist egal.

Wenn der Teig fertig geknetet ist, drücken Sie ihn etwas flach und legen Sie ihn so für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Im flachen Zutand kühlt das Fett besser aus. Vom Gefrierschrank raten Experten ab. Die Temperatur im Gefierschrank lässt sich schlecht regeln und der Teig wird außen hart und innen weich. Optimal ist es, wenn Sie den Teig einen Tag vorher zubereiten und dann über Nacht im Kühlschrank lagert. Dann ist der Zucker gut gelöst und das Fett fest geworden.

Süßer Mürbeteig ist die Basis für Apfelkuchen oder Tarte. Natürlich lassen sich daraus auch ganz einfach Plätzchen ausstecken.