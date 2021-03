Grünkern Drei einfache Rezepte mit Grünkern

Grünkern - Zubereitung der Grundmasse

Das brauchen Sie für eine Grünkernmasse, die für drei unterschiedliche Gerichte nacheinander genutzt werden kann:

Zutaten - Grünkernmasse (für 2 Personen und drei Rezepte)

750 g Grünkernschrot

300 g Wurzelgemüse, in feine Würfel

1500 ml Gemüsebrühe (Fond i.Glas o. frisch)

3 Zehen Knoblauch, fein gehackt

150 g Zwiebeln, in feinen Würfeln

3 TL frisch gehackte Petersilie

3 g Majoran frisch o. gerebelt

6 g Kurkumapulver

Grünkernmasse

Fertig geschnittene feine Gemüsewürfel mit den Zwiebeln glasig anschwitzen. Den Grünkernschrot mit heißer Gemüsebrühe, den Gewürzen und Gemüse-Zwiebel-Würfeln aufkochen und 20 Minuten zugedeckt bei kleiner Hitze ziehen lassen.

Übrigens: Grünkern ist durch seinen hohen Gehalt an Vitamin B, Magnesium, Kalium, Eisen und Phosphor nicht nur Balsam für die Nerven. Sein hoher Eiweißgehalt ist für Menschen, die sich vegetarisch ernähren, von Nutzen.

Grünkern-Rezept

Grünkernpflanzerl mit Rote-Bete-Soße

Zutaten für Grünkernpflanzerl für zwei Personen

1/3 der fertigen Grünkern-Masse

1 Ei

40 g Semmelbrösel

1 TL Senf

Öl zum Braten



Für die Rote-Bete-Soße:

100 g Rote Bete, gekocht

100 ml Gemüsebrühe

100 g Frischkäse

1 TL Worcestersoße

Grünkern-Rezept für Pflanzerl

Die Grünkernmasse mit Ei und Senf vermengen, kurz ziehen lassen und daraus 4 Pflanzerl formen. Sollte die Masse brüchig sein, einfach durch Semmelbrösel wälzen.

Eine Pfanne mit Öl erhitzen und die Pflanzerl von jeder Seite ca. 5 Minuten knusprig braten.

Rote-Bete-Soße: Die gekochte Rote Bete würfeln und in der Gemüsebrühe erhitzen. Dann den Frischkäse dazugeben und alles mit dem Mixstab pürieren. Im Anschluss mit Worcestersauce würzen.

Empfehlung: Ergänzend Salat oder Gemüse nach eigener Wahl. Tipp: Die Pflanzerl eignen sich auch ganz hervorragend als Burger Patties.

Grünkern - Rezept für Knödel mit Kapernsoße auf Wirsinggemüse

Zutaten für Grünkernknödel für zwei Personen:

Grünkernknödel:

1/3 fertige Grundmasse Grünkern

1 Eigelb

1 TL Vollkornmehl – bei Bedarf

30 g Sojasoße



Kapernsoße: (alternativ: Petersiliensoße)

20 g Butter

20 g Mehl

0,4 l Gemüsebrühe

20 g Zwiebel, fein gewürfelt

30 g Kapern

50 g Sauerrahm (o. Petersilie 1 EL gehackt)

Prise Muskat



Wirsinggemüse:

250 g Wirsing

1 TL Curry

0,1 l Gemüsebrühe aus Wirsingwasser

30 g Zwiebel, gewürfelt

1 Prise Kräutersalz

Grünkernknödel - so geht's

1/3 der Grünkernmasse vom Vortag mit Eigelb und Sojasauce vermengen. Sollte die Masse zu wenig Bindung haben, einen Teelöffel Vollkornmehl darunter geben. Knödel formen und in siedendem Salzwasser 10 Minuten ziehen lassen.

Für die Kapernsoße die fein gewürfelten Zwiebeln in Butter andünsten. Mehl zugeben, mit Gemüsebrühe auffüllen. Ca. 15-20 Minuten köcheln lassen, dann Kapern oder Petersilie dazugeben. Sauerrahm in eine Schüssel geben, 2-3 Esslöffel der Soße mit einem Schneebesen unterrühren. Den erwärmten Sauerrahm in die Sauce geben, die nicht mehr kochen sollte. Mit Salz abschmecken. Fertig.

Jetzt den Wirsing in Blätter teilen und den Strunk herausschneiden. Im Salzwasser 1-2 Minuten blanchieren. Herausnehmen, kurz in Eiswasser legen und auf einem Tuch abtropfen lassen. Den Wirsing in grobe Rauten schneiden. Jetzt den Speck anbraten, die Zwiebeln dazugeben und glasig werden lassen. Wirsing dazugeben, mit Curry bestäuben, Gemüsebrühe dazu und alles 10-15 Minuten dünsten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Tipp: Alternativ zu Wirsing kann man Reis oder Salzkartoffeln servieren.

Grünkern-Lasagne

Zutaten für eine Grünkern-Lasagne für zwei Personen

1/3 fertige Grundmasse Grünkern

1 Ei

1 EL Sojasoße

200 g Mozzarella oder Feta

6-8 Lasagne-Blätter, je nach Auflaufformhöhe

200 g Tomatenwürfel i.Ds oder 250 g frische Tomaten in Scheiben geschnitten

Rezept für Grünkern-Lasagne

1/3 der Grünkernmasse vom Vortag mit Eigelb und Sojasoße vermengen. Mozzarella in Scheiben schneiden oder den Feta würfeln. Auflaufform einfetten. Ein bis zwei Lasagneblätter als erste Lage nehmen und etwas Tomaten obenauf geben. Die Grünkernmasse deckend dünn einfüllen. Dann wieder Lasagneblätter, Tomaten und Grünkernmasse in die Form geben. Je nach Höhe geht auch eine Lage in der genannten Reihenfolge. Abschließend Mozzarellascheiben oder Fetawürfel auf die oberste Grünkernschicht legen. Bei 180° im Backofen ca. 30-40 Minuten backen.