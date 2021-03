Lachs Rezepte Ein Filet, drei Gerichte

Lachs hat einen sehr hohen Nährwert. Für diese Lachs-Rezepte brauchen Sie für zwei Personen eine ganze Lachsseite von ca. 800 g. Diese können Sie durch Beizen oder Marinieren haltbar machen. Für das dritte Rezept bietet es sich an, den Lachs als Graved Lachs zu marinieren. Das nimmt 2 Tage in Anspruch, sollte also als erstes geschehen. Das Rezept zur Marinade finden Sie unten im Rezept für Lachs-Crépes. zum Artikel Lachs beizen Rezept für gebeizten Lachs

Lachs Rezept: Strudel mit Gemüse an Champagnersoße

Zutaten für einen Lachsstrudel für zwei Personen

200 g Lachsfilet, ohne Haut und Gräten

4 Scheiben Blätterteig, gefroren

200 g Rahmgemüse, tiefkühl o. frisch zubereitet

60 g Blattspinat

2 Eier

40 g Zwiebeln

0,2 l Fischfond, aus dem Glas

0,1 l trockener Sekt

6 EL Créme fraîche oder Sahne

Prise Salz

½ Bio-Zitrone

etwas Zitronensaft

Salz

Pfeffer

Muskat

Etwas Butter ca. 10 g

Zum Garnieren: ¼ Karotte, Zitrone, Dill

Rezept für einen Lachsstrudel

Blätterteigscheiben ca. 20 Minuten bei Raumtemperatur auftauen lassen. Das Rahmgemüse sollte angetaut verwendet werden. Den frischen Blattspinat waschen und abtropfen lassen. Jetzt die Zwiebeln in feine Würfel schneiden und mit etwas Butter in einer Pfanne glasig dünsten. Blattspinat hinzugeben, 1-2 Minuten andämpfen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Ein Ei unter das Rahmgemüse rühren.

Auf einer gut bemehlten Fläche die Blätterteigplatten nebeneinander, leicht überlappend, zu einem Rechteck ausrollen. Dann das Rahmgemüse so darauf verteilen, dass ein ca. 1-2 cm großer Außenrand entsteht. Als nächstes das Lachsfilet in 2-3 cm dicke Streifen schneiden, mit Zitronensaft und Salz würzen und auf das Gemüse legen. Danach den Blattspinat über den Fisch geben, andrücken und den Blätterteigrand mit einem verquirlten Ei bestreichen. Anschließend den Blätterteig zu einem Strudel einschlagen und mit der Anschnittseite nach unten auf ein Blech setzen. Den Strudel mehrmals mit einer Gabel einstechen. Das restliche Ei über den gesamten Strudel streichen.

Für die Soße den Fischfond, Sekt, Créme frâiche o. Sahne zusammen aufkochen und bei kleiner Hitze auf die Hälfte reduzieren lassen. Mit Salz und Zitronensaft abschmecken.



Tipps zum Anrichten: Den Strudel 3-4 Minuten abkühlen lassen, dann in 2-3 cm dicke Scheiben schneiden und auf einen vorgewärmten Teller setzen. Die "Champagnersoße" seitlich daneben geben. Zum Schluss den Teller außen mit fein geraspelten Karottenstreifen, einem Dillsträußchen und einer Zitronenwelle garnieren.

Lachs-Rezept mit Tempurateig

Zutaten für Lachsfilet in Tempurateig für zwei Personen

300 g Lachsfilet

1 EL Zitronensaft

1 TL Sojasoße

50-60 g Speisestärke

3 EL Mehl

1,5 TL Backpulver

1 Eiweiß

Fett zum Ausbacken nach Bedarf



Für die Soße:

½ rote Paprika

80 g Lauch

½ Zwiebel

10 g frischer Ingwer

¼ Chili

½ Knoblauchzehe

2 cl trockenen Sherry

½ TL Speisestärke

100 ml Orangensaft

1 EL Reisessig

1 EL Zucker

1 TL Sojasoße

4 cl Hühnerbrühe



Für den Basmatireis:

100 g Basmatireis

200 ml Wasser

Butter



Lachsfilet Rezept

Lachs marinieren - das kann bereits am Vortag erfolgen. Den Fisch, ohne Haut und ohne Gräten, in 2-3 cm breite Streifen schneiden und mit einer Mischung aus Zitronensaft, Sojasoße und etwas Stärkemehl einreiben.

Wer am gleichen Tag mariniert, der sollte den Lachs danach für eine halbe Stunde kalt stellen.

Paprika und Zwiebel in 1-2 cm große Rauten schneiden. Lauch in feine Streifen schneiden. Ingwer und Knoblauch fein hacken. Chili in feine Würfel schneiden. Aus Mehl, Stärke, Salz, Backpulver, einem Teelöffel Öl und ca. 90 ml Wasser einen dicken Teig kneten. Das Eiweiß steif schlagen und unterheben.

In etwas Öl im Wok Knoblauch und Ingwer anbraten. Zwiebel und Paprika dazugeben und kurz etwas Farbe geben lassen beim Anbraten. Lauch dazugeben und alles an den Rand hochschieben. In den Wok Essig, Orangensaft, Zucker, Sojasoße, Chili und Hühnerbrühe geben und aufkochen lassen. Den Sherry mit der Speisestärke glatt rühren, dazugeben und mit Gemüse dann alles kurz erhitzen.

In der Zwischenzeit den Fisch durch den Backteig ziehen und im schwimmenden Fett ca. 3 Minuten knusprig ausbacken.

Reis kochen: Den Basmatireis im Topf kurz mit etwas Butter anschwitzen, Wasser und eine Prise Salz dazugeben. Kurz aufkochen lassen, dann den Herd ausschalten und alles 15 Minuten quellen lassen.

Reis mit Fisch und Soße anrichten. Bei Zeitknappheit kann die Soße auch als fertige süß-saure asiatische Sauce gekauft werden.

Lachs-Rezept: Crépes mit Mangold

Zutaten für Lachs-Crépes für zwei Personen

Zum Marinieren als Graved Lachs - das sollte der erste Schritt sein:

250 g Lachsfilet

1 gestrichenen EL grobes Salz

1 gestrichenen EL Zucker

1 EL Dill

So geht's: Zucker und Salz mischen und auf die Innenseite des Lachsfilets geben, andrücken und den fein gehackten Dill ebenfalls andrücken. Auf einer ca. 2cm tiefen Platte den Lachs mit der Außenseite nach oben (vorsichtig umgedreht) setzen, mit Folie abdecken und mit etwas Schweren (z.B. volle Wasserflaschen) anpressen. In den Kühlschrank für 2 Tage zum Durchbeizen stellen. Nach einem Tag kontrollieren, ob sich Flüssigkeit gebildet hat. Wenn ja, diese abschütten und Lachs erneut in den Kühlschrank geben.

Für die Lachs-Crépes:

250 g vorgebeizter Graved Lachs

100 g Mehl

2 Eier

0,2 l Milch

1 Prise Salz

1 Schuss Öl

2 EL Sahnemeerrettich

200 g jungen Mangold, ersatzweise jungen Bärlauch oder Chicoréeblätter

1 Zweig Dill

Lachs-Crépes - so geht's

Aus Mehl, Ei, Salz, Öl und Milch einen dünnen Pfannkuchenteig herstellen und vier Crépes daraus backen. Crépes auskühlen lassen. Junge Mangoldblätter können roh verwendet werden, oder eine Minute in kochendem Salzwasser blanchiert werden. Sollten Sie Bärlauch verwenden, dann bitte nicht blanchieren, sondern nur gut waschen und roh verwenden.

Auf die fertigen Crépes die Mangoldblätter legen, den marinierten Graved Lachs in dünne Tranchen geschnitten daraufgeben, den Sahnemeerrettich darüber streichen und einrollen. In eine feuerfeste Form geben, mit Butterflöckchen bestreichen und bei 150° für 10 Min. im Ofen erwärmen.

Kalt geht's auch: Einfach die fertigen Rollen vor dem Erwärmen im Backofen in 2-3 cm dicke Scheiben schneiden und zum Servieren mit Dill garnieren.

Das passt dazu: Kann sehr gut mit einem Sauerrahm-Dipp ergänzt werden.