Kartoffelgerichte Süß, deftig, exotisch - Kartoffeln dreimal anders

Kartoffelgerichte - das wird vorgekocht:

Strudel aus Kartoffelteig mit Äpfeln und Birnen

Rezept für Strudel aus Kartoffelteig

Gekochte Pellkartoffeln auskühlen lassen, schälen und durch eine Kartoffelpresse drücken. Die Butter auf Handwärme schmelzen und mit Mehl, Ei, Sauerrahm und Salz zu den Kartoffeln geben. Alles zu einen glatten Teig verkneten, zu einer Rolle formen und zugedeckt 20 Minuten stehen lassen. Äpfel und Birnen vom Kerngehäuse befreien und schälen. Beides in dünne Spalten schneiden. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche fingerdick ausrollen. Tipp: Sollte der Teig zu nass sein, dann etwas mehr Mehl dazugeben. Mit Äpfeln, Birnen, Rosinen, Zimt-Zucker bestreuen und mit Rum und Zitronensaft beträufeln. Die Teigränder mit Ei bestreichen und den Teig einrollen. Den Strudel an den Enden gut andrücken und auf ein gebuttertes Blech setzen, die Oberfläche mit Ei bestreichen und im vorgeheizten Backofen bei 180° ca. 50-60 Minuten backen. Mit Puderzucker bestreuen und warm servieren. Das passt dazu: Eine Vanillesoße oder Vanille-Mohnsoße oder Früchtesoße schmecken fantastisch zum Apfel-Birnenstrudel aus Erdäpfelteig.

Herzhaftes Kartoffelgericht

Kartoffelkücherl mit Schinkenmousse und Käse

Rezept für Kartoffelkücherl

Die Kartoffelmasse vom Vortag in eine Schüssel geben, mit dem Eigelb, Prise Muskat und Salz und Pfeffer abschmecken. Créme fraîche und Schinken im Mixer pürieren. Alles zu einer Masse verrühren und die sehr feinen, vorher angedünsteten Zwiebelwürfel sowie die gehackte Petersilie dazugeben.

Die rohe Kartoffel waschen und schälen, in feine Streifen reiben und zur Masse hinzugeben. Jetzt den geriebenen Emmentaler unter die Gesamtmasse geben.

In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen, aus der Masse mit zwei Löffeln kleine Puffer formen und dann goldbraun ausbacken. Auf Küchenkrepp abtropfen lassen.

Tipp: In die Kartoffelmasse können auch Lauch und Karotten in Streifen eingearbeitet werden.

Den Feldsalat sehr gut waschen und abtropfen lassen. Für das Dressing alle Zutaten mit dem Mixstab ca. 1-2 Min. zu einer homogenen Masse pürieren.