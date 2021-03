Champignon Rezepte Gefüllt, im Rahm oder in der Pfanne - 3 Rezeptideen

Champignon Rezepte - 3 Varianten

Pilzrahmsoße - das Grundrezept

Zutaten für Pilzrahmsoße für zwei Personen und zwei Tage

600 g Champignons (weiß oder braun)

200 g Stiele von 8 Riesenchampignons

100 g Zwiebelwürfel fein

200 g Frischkäse

200 ml Gemüsebrühe (Instant oder frisch)

2 Knoblauchzehen, gehackt

2 EL Petersilie gehackt

100 g Sahne flüssig

Schalenabrieb einer Bio-Limette oder -Zitrone

Salz

Pfeffer aus der Mühle

1 Lorbeerblatt

40 g Pflanzenöl

20 g auf Wunsch Worcestersoße zum Würzen

5 g Steinpilze getrocknet, 1 Std. in warmem Wasser eingeweicht, Pilze und Wasser verwenden

Pilzrahmsoße mit Semmelknödel oder Reis

Gesäuberte Champignons in Scheiben oder Viertel schneiden. Von den Riesenchampignons die Stiele abdrehen, die Köpfe sind für gefüllte Champignons am anderen Tag. Die geputzten Stiele ebenfalls in Scheiben schneiden.

Eine Pfanne oder einen Topf mit Öl erhitzen und die Champignons darin kurz anbraten. Pfanne dabei nur Boden bedeckt füllen, sonst ziehen die Champignons Wasser. Lieber zwei- oder dreimal hintereinander braten und die angebratenen sofort herausnehmen. Sollten sie trotzdem Wasser gezogen haben, dieses für die Soße einfach mitverwenden.

Danach in dem gleichen Topf die Zwiebelwürfel und den Knoblauch glasig anbraten. Gemüsebrühe und den Frischkäse für die Bindung dazugeben. Jetzt kommen die Champignons dazu sowie die eingeweichten, fein gehackten Steinpilze nebst dem Einweichwasser (gibt einen kräftigen Pilzgeschmack) sowie das Lorbeerblatt hinzu. Alles 10 Minuten köcheln lassen.

Zum Schluss kommen Sahne, Worcester, Salz und Pfeffer und die gehackte Petersilie dazu. Mit abgeriebener Schale von Limette oder Zitrone würzen.

Die halbe Menge der Pilzrahmsoße sofort abkühlen und im Kühlschrank für den nächsten Tag bereithalten. Zu den Rahmschwammerl passen Semmelknödel oder Basmatireis.

Champignons putzen Der Münchner Koch-Club Bavaria 1899 e.V. räumt mit dem Mythos auf, dass Champignons nur mit dem Pinsel gesäubert und nicht gewaschen werden sollten, sonst saugten sie sich mit Wasser voll und würden ihren Geschmack verlieren. Laut Koch-Club stimmt das aber nicht. Man solle die Pilze kurz in ein Sieb geben, kalt abspülen, aber nicht ins Wasser legen. Anschließend mit Küchenkrepp abtrocknen. Die Stielenden sollten knapp abgeschnitten werden, wenn verkrusteter Schmutz daran klebt.

Gefüllte Champignons

Zutaten für gefüllte Champignons für zwei Personen

8 St. Riesenchampignonköpfe

200 g gemischtes Hackfleisch (kann durch Sojaschrot ersetzt werden)

1 g Thymian

1 St. Knoblauchzehe

30 g Zwiebeln fein gewürfelt

1 Eigelb

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

80 g Käse gerieben



Für die Soße:

200 g Tomaten gehackt mit Soße

50 g Zwiebeln gehackt

Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Zucker



Für die Kartoffelbeilage:

300 g Kartoffeln, festkochend

2 Knoblauchzehen, gehackt

1 Rosmarinzweig

50 g Olivenöl

Salz zum Würzen

Rezept für gefüllte Champignons

Die Kartoffeln schälen und in 2 cm große Würfel schneiden. Rosmarin vom Stiel zupfen und hacken. Alles mit Olivenöl vermengen und salzen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen und die Kartoffeln auf einem Backblech für 20-25 Min. in den Ofen schieben.

Jetzt die Champignonköpfe waschen und mit Küchenkrepp abtropfen. Das Hackfleisch für 2-3 Minuten in einer Pfanne anbraten, würzen, Zwiebeln dazu und nochmals 5 Minuten anbraten. Das Ganze in eine Schüssel geben, Eigelb und die Hälfte des Käse unterheben. Für die Soße die Zwiebeln in einer Bratreine (Kasserolle) glasig anbraten, Tomaten und die Gewürze dazu und alles aufkochen lassen.

Dann die Soße in die Champignons einschichten, oben auf die Pilze den restlichen Käse streuen und für 20 Minuten das Ganze zu den Kartoffeln in den Backofen schieben. Fertig.

Darf man Pilzgerichte nochmal aufwärmen? Laut dem Münchner Koch-Club Bavaria 1899 e.V ist es auch ein Mythos, dass Champignons nicht wieder aufgewärmt werden dürfen. Jedoch sollte ein vorbereitetes Pilzgericht bald nach der Zubereitung in den Kühlschrank. Nur Menschen mit Histaminintoleranz sollten wegen der Eiweißbaustoffe kein aufgewärmtes Pilzgericht zu sich nehmen.

Pilzpfanne

Zutaten für eine Champignonpfanne für zwei Personen

Pilzrahmsoße vom Vortag bzw. ersten Rezept

100 g Zucchini, in 1 cm dicke Scheiben geschnitten

200 g Paprika bunt, in 2 cm Stücke

100 g geschälte Karotten, in dünnen Scheiben

100 g Tomaten, in 1-2 cm Würfel

50 g Lauchzwiebeln, in dünne Ringe

280 g (2 Stück à 140 g) Hähnchenbrustfilet

20 g Pflanzenöl

Salz

Pfeffer

Paprikapulver

Rezept für eine Pilzpfanne mit Hühnerbrust

Die Hähnchenbrust in 1-2 cm dicke Streifen schneiden, mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen und in einer vorgeheizten Pfanne mit Öl anbraten. Die Karotten, Paprika, Zucchini und Frühlingszwiebeln dazugeben und alles 3-4 Min anbraten. Nun die Pilzrahmsoße vom Vortag dazugeben und alles bei mittlerer Hitze 5-10 Minuten köcheln lassen. Das Gericht kann so als Pilzpfanne oder zusätzlich mit Spätzle oder Reis oder anderer gefälliger Beilage serviert werden.

Tipp: Im Frühjahr eignet sich eine Handvoll Bärlauchblätter als Würzung.