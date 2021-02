Gekochte Kartoffeln aufbewahren Wie lange halten sich Pellkartoffeln im Kühlschrank

Zu viele gekochte Kartoffeln - Tipps von BAYERN 1 Sternekoch Alexander Herrmann

"Drillinge schon halbieren, in einem gut gesalzenen Wasser weich köcheln, abgießen, ausdampfen lassen. Deswegen halbieren, weil sonst wegen der Schale kein Salz rankommt. Wenn man sie abgedampft hat, kann man sie in ein kleines Gefäß legen, zumachen und dann in den Kühlschrank."

Gekochte Kartoffeln aufwärmen

Will er die Kartoffeln am nächsten Tag zubereiten, legt Herrmann die halbierten Kartoffeln mit der Schnittfläche in die Pfanne: "Schön langsam mit einem bisserl Butterschmalz die Schnittfläche richtig schön knusprig braten. Und dann gibt man alles, was man für die Bratkartoffeln klassisch braucht, mit dazu, wenn die Schnittfläche schön braun ist."