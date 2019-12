Weltraum-Rückblick 2019: Mondmissionen und Merkurtransit

Am 7. Mai 2019 präsentierten Forscher des Teleskopnetzwerks Event Horizon eine wirkliche Sensation: das erste Foto von einem Schwarzen Loch. Für das Bild haben Astronomen des Projekts acht Radioteleskope zu einem weltweiten Netz zusammengeschlossen. Schwarze Löcher sind die wohl rätselhaftesten Objekte im Kosmos. Sie haben keine Ausdehnung, aber dennoch eine immense Masse. Albert Einstein hat Schwarze Löcher schon vor mehr als hundert Jahren in seiner Allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt. Nachweisen lassen sie sich aber bisher nur indirekt. Eine direkte Aufnahme ist unmöglich, denn Schwarze Löcher haben wegen ihrer gewaltigen Masse eine ebenso große Schwerkraft. Sie verschlucken alles, was in ihre Nähe kommt, selbst das Licht. In Simulationen wurden Schwarze Löcher daher meist als heller Ring um einen dunklen Fleck dargestellt. Das was hier auf diesem Bild zu sehen ist, ist aber nicht das Schwarze Loch selbst, sondern sein Ereignishorizont.

