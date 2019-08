Milchstraße genau kartiert: Unsere Galaxie ist schief und krumm

Milchstraße ist schief und krumm

Die Milchstraße ist aber gar nicht so flach wie von einer Spiralgalaxie zu vermuten wäre, das zeigt eine neue Studie von Warschauer Astronomen, die am 1. August im Fachmagazin Science erschienen ist. Im Vergleich zur Sombrero-Galaxie könnte man sagen: Bei unserer Galaxie hat jemand die Hutkrempen verbogen - auf der einen Seite nach oben, auf der anderen nach unten. Zu dem Ergebnis kamen bereits andere Untersuchungen, doch immer nur über indirekte Indikatoren im Vergleich zu anderen Galaxien.

Dreidimensionale Kartierung anhand tausender Sterne

Doch die Forschergruppe um Dorota Skowron und Andrzej Udalski vom Astronomischen Observatorium der Universität Warschau, Polen, hat eine dreidimensionale Karte der Milchstraße erarbeitet, indem sie erstmals rund 2.400 individuelle Sterne lokalisierte.

Wie weit bist du weg, Stern?

Das ist gar nicht so einfach, denn aus unserer Sicht können wir zwar leicht sagen, der Stern Alpha Centauri liegt links von Beta Centauri - aber wie weit sind die beiden von uns entfernt? Von Sternen weiß man meist nur, wie hell sie uns erscheinen. Aber scheint ein Stern an unserem Firmament so hell, weil er sehr nahe ist, oder weil er eine so große Leuchtkraft hat, in Wirklichkeit aber weit weg ist?

Cepheiden-Sterne, die Leuchttürme im All

Da ist es für Astronomen eine Freude, dass es die sogenannten Cepheiden-Sterne gibt: heiße, junge Sterne, riesengroß und strahlend hell - hunderte oder gar tausende Male heller als die Sonne. Diese Cepheiden sind, selbst wenn sie in den Außenbezirken der Milchstraße beheimatet sind, "wie Leuchttürme an fernen, nebligen Küsten" bei uns zu sehen, schreibt die American Association for the Advancement of Science (AAAS). Was noch besser ist: Die Entfernung der Cepheiden lässt sich sehr genau feststellen.

Immer taktvoll: verräterischer Pulsschlag der Cepheiden

Denn es sind sogenannte Veränderliche Sterne, die ihre Helligkeit in relativ kurzen Perioden relativ stark ändern: Sie pulsieren. Manche mit einer Frequenz von wenigen Tagen, andere mit einer Frequenz von Monaten. Immer aber ist ihr "Pulsschlag" in direkter Abhängigkeit von ihrer tatsächlichen Helligkeit, der absoluten Helligkeit. Vergleicht man diese dann mit der scheinbaren Helligkeit an unserem Sternenhimmel hat man - wenn man über astronomische Rechenkünste verfügt - schwups: die Entfernung des Sterns.

Seit vielen Jahren suchen und finden die Warschauer Astronomen mit ihrem Observatorium Las Campanas in Chile solche Cepheiden: Die meisten der Sterne, die der jetzigen Kartierung der Milchstraße dienten, wurden erst von diesem Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) entdeckt.