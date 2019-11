Merkurtransit: Planet an der Sonne vorbeigezogen

Am 11. November ab 13:35 Uhr MEZ zog der kleinste Planet des Sonnensystems von der Erde aus gesehen genau vor dem großen Sonnenball vorbei. Obwohl Merkur der schnellste Planet am Himmel ist, dauert seine Reise vom linken zum rechten Rand der Sonne fünfeinhalb Stunden. Allerdings war um kurz vor fünf Uhr in ganz Bayern die Sonne hinter dem Horizont verschwunden. Vom Merkurtransit war also hier nur etwas mehr als die erste Hälfte zu sehen.

Schlechte Wetterbedingungen in Bayern

Allerdings war das ohnehin nur schwer sichtbare Spektakel am Himmel vielerorts in Deutschland wegen Wolken und Hochnebel überhaupt nicht zu beobachten. Nur im Osten habe man die Chance bekommen, hieß es beim Deutschen Wetterdienst. Fast komplett konnte man das astronomische Ereignis hingegen auf den Kanarischen Inseln verfolgen, ebenso an der Ostküste der USA sowie in Mittel- und Südamerika.