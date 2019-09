Komet 2I/Borisov - Besucher aus den Tiefen des Weltraums

Früh entdeckt, gut zu beobachten

Im Gegensatz zu 1I/'Oumuamua wurde 2I/Borisov bereits im Anflug gesichtet. So bleiben den Astronomen viele Monate, um ihn zu beobachten.

"Das Objekt wird Mitte Dezember die größte Helligkeit erreichen und dann noch bis April 2020 mit mittelgroßen Teleskopen zu sehen sein. Danach wird es bis Oktober 2020 nur noch mit größeren, professionellen Teleskopen zu beobachten sein." Davide Farnocchia, Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA

Ein Team um Karen Meech von der Universität Hawaii, die bereits die Charakterisierung von 1I/'Oumuamua geleitet hatte, bestimmte in einer ersten Untersuchung den Durchmesser des Himmelsobjekts auf zwei bis 16 Kilometer. Aufnahmen des Gemini-Observatoriums auf Hawaii zeigen einen deutlichen Schweif des Kometen. Am astrophysikalischen Institut der Kanaren (IAC) wurde bereits ein erstes Spektrum aufgenommen, um seine chemische Zusammensetzung zu bestimmen. "Das Spektrum dieses Objekts ähnelt solchen von Kometen unseres Sonnensystems, und das weist darauf hin, dass ihre Zusammensetzung ähnlich sein muss", berichtete IAC-Forscherin Julia de León. Diese Beobachtung lege nahe, dass sich Kometen in anderen Sonnensystemen durch ähnliche Prozesse formen könnten wie in unserem, ergänzte de Leóns Kollege Javier Licandro.

Warten auf den nächsten interstellaren Besucher nach 2I/Borisov

Die Entdeckung von gleich zwei interstellaren Besuchern innerhalb von nur zwei Jahren deutet nach Einschätzung der IAU darauf hin, dass diese Objekte einen neuen Weg zur Erforschung bestimmter Prozesse in anderen Sonnensystemen eröffnen könnten. Wie häufig solche Stippvisiten sind, ist allerdings noch schwer abzuschätzen. Einen der nächsten interstellaren Besucher könnte möglicherweise eine geplante Satellitenmission der europäischen Raumfahrtagentur ESA abfangen. Sie will bis 2028 auf einer Warteposition in 1,5 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde die Raumsonde Comet Interceptor stationieren. Sie soll laut ESA-Wissenschaftsdirektor Günther Hasinger entweder auf einen Kometen aus unserem eigenen Sonnensystem lauern oder auf einen interstellaren Besucher.