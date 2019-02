Indien schickt Raumsonde Chandrayaan-2 zum Mond

Erste Landung am Südpol des Mondes

Chandrayaan-2 trägt den gleichen Namen wie die erste indische Mondsonde. "Chandrayaan" heißt in Sanskrit so viel wie "Mondfahrzeug". Chandrayaan-1 hatte bereits im Jahr 2008 den Mond umrundet und dabei Wasservorkommen entdeckt. Diese näher zu untersuchen ist eine der Aufgaben der Nachfolgemission. Bei Chandrayaan-2 fliegt nicht nur ein Orbiter zum Mond, sondern auch eine Landefähre. Sie soll auf der Mondoberfläche landen, und zwar in einer Ebene einige hundert Kilometer nördlich des Südpols, zwischen den Kratern Simpelius und Manzinus. Das ist eine Premiere: Alle vorherigen Mondsonden landeten in der Nähe des Äquators.

Chandrayaan-2 lässt Rover über den Mond kurven

Die Landefähre ist mit mehreren Forschungsgeräten ausgestattet. Darunter ist ein Seismograph, um Mondbeben zu messen. Das wichtigste Gepäck an Bord der Landefähre ist aber der Rover. Er hat sechs Räder und ein Gewicht von rund 25 Kilogramm. Das Fahrzeug ist mit zwei Spektrometern ausgerüstet, mit denen er das Mondgestein chemisch analysieren kann. Mit einer Kamera macht der Rover Bilder seiner Umgebung. Diese erleichtern der Missionsleitung auf der Erde die Entscheidung, wohin er als nächstes fahren soll.