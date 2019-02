Asteroidenmission Hayabusa 2 Zwischenlandung der Raumsonde auf Ryugu

Hayabusa 2 hob im Auftrag der japanischen Raumfahrtagentur JAXA am 3. Dezember 2014 von Japan aus ab. Am 27. Juni 2018 ist sie an ihrem Ziel, in einer Umlaufbahn 20 Kilometer um Ryugu entfernt, angekommen. Rund drei Milliarden Kilometer musste die Raumsonde zurücklegen.