Was fliegt denn da? "Insektensommer" geht in zweite Runde

Wie viele Schmetterlinge fliegen in meinem Garten? Wie viele Hummeln sind am Badesee unterwegs? Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV) und der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) rufen die Bevölkerung zum zweiten Mal in diesem Jahr dazu auf, eine Stunde lang Insekten zu zählen – sei es unterwegs, am Badesee oder im heimischen Garten. Teilnehmende können ihre Beobachtungen per Online-Formular auf der LBV-Internetseite oder per Nabu-App melden.

Hummeln im Fokus

Aktuell stehen bei der Aktion heimische Hummeln im Fokus. Laut LBV lohnt es sich aber auch, das Augenmerk auf andere Sechsbeiner zu richten, die derzeit verstärkt hüpfen, krabbeln und fliegen – etwa die Blaue Mosaikjungfer oder Schmetterlinge wie der Kleine Fuchs oder der Schwalbenschwanz. "Am besten beobachten lassen sie sich an sonnigen, windstillen Tagen", sagt LBV-Expertin Tarja Richter.

Bei der ersten Zählrunde im Juni waren deutlich mehr Exemplare der Europäischen Hornisse (Vespa cabro) gemeldet worden als in den Vorjahren. Insgesamt hatten sich 3.500 Menschen daran beteiligt.

LBV: Insekten stark gefährdet

Mit der Mitmach-Aktion "Insektensommer" wollen LBV und Nabu auf die Bedeutung von Insekten aufmerksam machen. Die Tiergruppe sei stark gefährdet und wenig erforscht, so die Naturschutzorganisationen. In Deutschland gibt es demnach etwa 34.000 Insektenarten. Die Aktion dauert bis zum 13. August.