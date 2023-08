BR-Radltour: Mit singender Polizei nach Niederbayern

"Das war die größte Veranstaltung in der Geschichte Traunsteins." Oberbürgermeister Christian Hümmer strahlte nach zwei Konzerten und zwei Zielankünften mit insgesamt mehr als 25.000 Zuschauern von einem Ohr zum anderen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 32. BR-Radltour verabschiedeten sich aus Traunstein im Regen.

Tradition: Mitradelnde Polizisten singen in der Mittagspause

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann radelte die kompletten 91 Kilometer der 5. Etappe vom oberbayerischen Traunstein nach Pfarrkirchen in Niederbayern mit. Seine schwerste Aufgabe wartete aber wahrscheinlich bei der Mittagspause in Neuötting. Dort sang Herrmann mit den die Tour begleitenden Polizistinnen und Polizisten eigens für diesen Tag umgetextete Lieder. Die Tradition der singenden Polizei wird bei der BR-Radltour seit vielen Jahren gepflegt.

Nach der Mittagspause auf dem Stadtplatz von Neuötting, der komplett für die Radltour hergerichtet worden war, ging es von Ober- in Richtung Niederbayern.

2.500 Menschen begrüßen in Pfarrkirchen die Radler

Bei Wurmannsquick wechselten die Regierungsbezirke. In Hebertsfelden/Linden gab es noch eine kurze Wasserpause, dann fuhr das Fahrerfeld geschlossen nach Pfarrkirchen. Dort warteten um kurz nach halb fünf 2.500 Menschen, um die BR-Radltour zu begrüßen. Die Freude darüber war in den Gesichtern der Radlerinnen und Radler zu sehen, die inzwischen deutlich über 400 Kilometer in den Beinen hatten.

Endspurt der 32. BR-Radltour

Noch zwei Konzerte und eine Etappe, dann ist die BR-Radltour 2023 Geschichte. In Pfarrkirchen steht Popstar Sasha auf der Bühne, den Abschluss bildet Alvaro Soler in Vilshofen. Für die Radler geht es am Freitag über 83 Kilometer durch Niederbayern. In Vilshofen ist die letzte Zieldurchfahrt am Stadtplatz um 16.20 Uhr geplant. Danach fließen immer bei vielen die Tränen. Die der Freude, weil man die Tour geschafft hat, aber auch Tränen, weil man sich nun fast ein Jahr nicht mehr sehen wird. Immerhin steht seit Mittwoch fest, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine BR-Radltour geben wird.