Gefährliche Tigermücke in Fürth erfolgreich bekämpft

Die Asiatische Tigermücke kann Krankheiten wie das Dengue-Fieber oder das Zika-Virus übertragen – allerdings nur, wenn sie zuvor eine infizierte Person gestochen hat. Das ist hier zwar noch nicht passiert. Trotzdem hat die Stadt Fürth entschieden, diese eingewanderte Mückenart konsequent zu bekämpfen. Eine flächendeckende Ausbreitung soll verhindert werden. Auch die Stadt München hat kürzlich ihre Kontrollen ausgeweitet.

Bekämpfung zeigt Erfolg

Im Auftrag der Stadt Fürth krabbelt die Biologen Silke Göttler darum alle zwei Wochen unter Hecken oder ins Gebüsch. Die Biologin kontrolliert die aufgestellten Mückenfallen. Seit 2020 beobachtet und dokumentiert sie das Vorkommen der Tigermücke in der Fürther Südstadt – und findet an diesem Tag neben vielen normalen Stechmücken nur eine einzige Tigermücke im Fangnetz.

Population in Fürth zurückgedrängt

"Wie wir angefangen haben, haben wir in so einem Fangbeutel über 20 Tigermücken gehabt, heute habe ich in diesem Fangbeutel eine Tigermücke – also das sieht man schon, dass es deutlich zurückgegangen ist", erklärt die Biologin. Das gelte auch für die klebrigen Karten aus den anderen Fallen. Beim Auswechseln hätten einst mehr als 50 Tigermücken darauf geklebt. Heute sei es ebenfalls nur eine gewesen. "Man sieht, die Population konnte gesenkt werden", sagt Silke Göttler.

Biologische Schädlingsbekämpfung

Die Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke war und ist immer noch viel Arbeit: Schädlingsbekämpfer sind seit dem Frühjahr wieder täglich in dem rund 250 Hektar großen Gebiet in Fürth unterwegs - eine Fläche, die ungefähr 350 Fußballfeldern entspricht. Die städtischen Schädlingsbekämpfer kontrollieren zum Beispiel alle Abwasserschächte nach Mückenlarven. In regelmäßigen Abständen wird dann auch ein Mittel zur biologischen Schädlingsbekämpfung zugegeben. Es besteht aus einem Eiweißkristall und tötet Mückenlarven ab.