Ratten spielen gerne Verstecken

Jeder kann sich an den Nervenkitzel erinnern, als einer laut zählte und man sich selbst möglichst schnell und leise ein Versteck gesucht hat: Wir drückten uns in die finstersten Ecken, quetschten uns in die kleinsten Spalten oder kletterten furchtlos irgendwo hinauf - um dann, gefühlt ewig, regungslos zu verharren, damit uns der Suchende nur ja nicht so schnell entdeckte. Wie stolz man war auf die richtig guten Verstecke! Und wie viel Spaß es gemacht hat, die anderen in ihrem Versteck zu überraschen!

Menschen und Ratten verstecken sich gerne

Menschen spielen einfach gerne Verstecken, weltweit gehört es zu den Klassikern unter den Kinderspielen. Damit sind wir jedoch nicht allein: Auch Ratten lernen das Spiel schnell, können in die Rolle des Suchenden und des sich Versteckenden schlüpfen - und finden offensichtlich ähnliche Freude daran wie wir. Das haben Wissenschaftler der Humboldt-Universität Berlin jetzt herausgefunden. Ihre Studie haben die Forscher des Bernstein Centers for Computational Neuroscience am 12. September 2019 im Fachmagazin "Science" veröffentlicht.

Ratten suchen menschliche Spielkameraden

Das klassische Versteckspiel gehört nicht zum natürlichen Ratten-Repertoire. Die Berliner Wissenschaftler brachten es den Nagern bei. In einem rund 30 Quadratmeter großen Raum übten sie mit sechs jugendlichen männlichen Ratten anhand von sieben Versteckmöglichkeiten, wie man sucht und sich versteckt. Hierfür setzten sie jeweils eine Ratte in eine Box mit ferngesteuertem Deckel. Zunächst versteckte sich der menschliche Spielkamerad. Sobald die Box geöffnet wurde, machte sich die Ratte auf die Suche nach dem Verborgenen. Die Wissenschaftler berichten, dass die Nager, begleitet von lautem Quietschen, bei den verschiedenen Versteckmöglichkeiten so lange nachschauten, bis sie ihren Spielpartner entdeckten. Hatte die Ratte den Versteckten gefunden, wurde sie mit einer kurzen Spielerei belohnt - zum Beispiel gekitzelt oder gestreichelt. Alle sechs Tiere hätten diese Spielvariante in ein bis zwei Wochen gelernt, berichten die Wissenschaftler.