Neue Immuntherapie: Hoffnung für schwerkranke 17-Jährige

Yasmin hat einen Abschiedsbrief geschrieben. Darin sagt sie Lebewohl zu ihrer Autoimmunerkrankung, die sie seit über zehn Jahren quält. Es begann mit starkem Schwindel und Schmerzen, sodass sie an manchen Tagen noch nicht einmal aufstehen und ein paar Schritte gehen konnte.

Es dauerte einige Zeit bis die Diagnose schließlich fest stand: Systemischer Lupus – eine Autoimmunerkrankung, die bei Yasmin schwere Organschäden verursachte und zuletzt fast zu einem Nierenversagen führte. In dem Abschiedsbrief an "ihren Lupus" schreibt sie von der Hoffnung, dass er nun für einige Zeit verschwinden werde, damit sie wieder ein normales Leben führen könne. Möglich machen soll dies eine spezielle Immuntherapie, die Yasmin an der Uniklinik Erlangen erhält.

Pilotstudie macht Hoffnung

Seit rund einem Jahrzehnt behandelt der Rheumatologe Dr. Michael Krickau schon die junge Patientin. Kein einziges Medikament hat Yasmin bisher längerfristig geholfen. "Bei Kindern und Jugendlichen ist die Autoimmunerkrankung systemischer Lupus manchmal noch viel ausgeprägter als bei Erwachsenen und deshalb schwierig in den Griff zu kriegen, weil viele lebenswichtige Organe wie Herz, Nieren und Lunge betroffen sein können", sagt der Rheumatologe.

Deshalb hofft er gemeinsam mit dem Erlanger Ärzte-Team, dass Yasmin eine CAR-T-Zell-Therapie helfen kann. Denn die Behandlungsergebnisse bei einer jungen Lupus-Patientin, die vor drei Jahren auf diese Weise weltweit erstmalig an der Uniklinik Erlangen therapiert wurde, stimmen die Mediziner zuversichtlich: Sie gilt bislang als geheilt, muss keinerlei Medikamente mehr nehmen und kann ein ganz normales Leben führen.

Zellen werden zu Kriegern

Die 17-jährige Yasmin ist die zweite junge Lupus-Patientin, die an der Uniklinik mit der CAR-T-Zell-Therapie behandelt wird. Dazu wurden Immunzellen aus ihrem Blut entnommen, genauer gesagt die T-Zellen, und zwei Wochen lang im Labor aufbereitet, erklärt der verantwortliche Leiter und P.D. Dr. Michael Aigner: "Wir isolieren diese Zellen und verändern sie durch ein Virus, sodass diese Zellen dann CAR, den chimären Antigen-Rezeptor, tragen und damit zu CAR-T-Zellen werden."

Im Labor werden diese Zellen sozusagen als Krieger ausgestattet, denn die CAR-T-Zellen können die, in diesem Fall schädlichen, B-Zellen erkennen und töten. Diese Art der Immuntherapie wird in der Krebstherapie schon seit Längerem erfolgreich eingesetzt, beispielsweise bei Leukämie. Yasmin leidet zwar nicht an Krebs, doch beim Lupus sind die B-Zellen des Immunsystems fehlgeleitet: Sie bilden Antikörper gegen die Erbsubstanz der eigenen Organe und das kann zu schweren Entzündungen führen.