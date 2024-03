Aus Salat gerettet: Kröte lebt seit acht Jahren bei Familie

Im nächsten Schritt lernten die Reindl-Wilhelms, wie eine solche Kröte zu halten ist. Sie kauften ein Terrarium und richteten es mit Steinen und verschiedenen Sandarten ein, damit sich Frieder schön einbuddeln kann. Als Futter kaufen sie Heimchen im Zoofachmarkt und packen sie in ein extra Terrarium, denn die Kröte frisst nur lebendige Insekten. Zwei, drei Mal im Jahr ist Großputz angesagt. Dann kocht die Familie sogar die Steine, Utensilien und den Sand aus, um alle Keime zu vernichten. Denn die Kröte ist empfindlich. Für die Grundreinigung fischen die Reindl-Wilhelms Frieder mit einem Löffel aus dem Terrarium und lagern ihn kurzzeitig in einen Eimer aus, zusammen mit ordentlich Sand. "Wir haben Frieder noch nicht mit den Händen angefasst. Zum einen ist die Krötenhaut giftig, zum anderen kann ich mit meinen Händen Keime und Bakterien an ihn ranbringen, die nicht gut für ihn wären", erklärt Isabel Reindl.

Älter als üblich

Trotzdem freuen sich die Reindl-Wilhelms, dass sie nun schon über acht Jahre mit Frieder verbringen. Denn die durchschnittliche Lebenserwartung der Geburtshelferkröten in freier Natur beträgt nur etwa fünf Jahre. Tochter Frieda packt nach wie vor fleißig mit an beim Modellieren der Landschaft für die kleine Geburtshelferkröte und findet es "cool", solch ein Haustier zu haben. Das hat eben nicht jeder. Und Papa Jan Wilhelm ergänzt, dass man sich mit Frieder sogar unterhalten könne – mit kurzen Pfiffen. "Er fängt an zu pfeifen, dann pfeife ich zurück, er antwortet wieder, das kann bis zu fünf Minuten so gehen", erklärt der Familienvater. Wegen der Pfiffe sagen die Schweizer Glöckli-Frosch zur Geburtshelferkröte. Nach einer Weile merke die Kröte aber wohl, dass Papa Wilhelm doch kein Artgenosse ist, und stellt die Unterhaltung ein.

Bei Geburtshelferkröten tragen die Männchen die Eier

Nur eines wird Frieder nicht erleben – den namensgebenden Auftrag seiner Art: Geburtshelferkröte. Denn in der freien Natur sind es die Männchen, die die Eier nach der Befruchtung mit sich herumtragen und schließlich zu gegebener Zeit in einem Tümpel oder einem anderen Gewässer ausbringen. Die Familie Reindl-Wilhelm hofft trotzdem, dass Frieder aus Frankreich in seinem Asyl in Franken noch einen angenehmen Lebensabend verbringen wird.