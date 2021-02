NASA-Rover Perseverance soll heute auf dem Mars landen

Im Juli 2020 hatte die US-Weltraumagentur die Raumsonde Perseverance ins All geschickt – nun ist sie fast da. In diesen Momenten nähert sie sich mit fast schon gemütlichen 77 Kilometern pro Stunde dem roten Planeten an. In den letzten Monaten hat sie fast 470 Millionen Kilometer hinter sich gebracht. Das Ziel von Perseverance ist der Jezero-Krater auf dem roten Planeten. Doch zwischen diesem einst mit Wasser gefüllten Einschlagskrater eines Meteoriten und der NASA-Raumsonde Perseverance ("Beharrlichkeit") liegt nach der langen Reise noch eine große Herausforderung: die Landung auf dem Mars.

Die Landung der Mars-Sonde Perseverance im Livestream bei ARD Alpha

Heute Abend soll es nun so weit sein. Zur besten mitteleuropäischen Fernsehzeit können sie die Landung live bei uns mitverfolgen. Sie startet um 20.15 Uhr. Kurz vor 22 Uhr soll Perseverance auf dem Mars aufsetzen.

Weltweite Hochspannung - besonders in Nördlingen und Hof

Hunderte Millionen Menschen überall auf der Welt können dabei zuschauen - besonders gespannt vielleicht im fränkischen Hof, wo Experten die Mission mit vorbereitet haben, und im Nördlinger Ries, wo man sich neue Erkenntnisse über den Meteoritenkrater erhofft, in dem die schwäbische Stadt liegt. Ob die NASA am Ende ihr "mission accomplished" verkünden kann?

Sie können zu dieser Zeit den Mars auch selbst mit bloßem Auge beobachten. Er wird am Abend als rötlicher, heller Punkt am hoffentlich klaren Nachthimmel sichtbar sein. Zur Orientierung kann die Mondsichel dienen, die am 18. Februar gegen 22 Uhr nur zwei bis drei Fingerbreit entfernt links unter Mars am Himmel steht.

Elf Minuten zum Mars und zurück

Landungen auf dem Mars sind immer mit Spannung und vor allem Anspannung verbunden. Denn obwohl eine Live-Berichterstattung stattfindet, kann streng genommen niemand bei der Landung live dabei sein. Der Grund dafür ist die große Entfernung des Mars von der Erde. Signale zum Mars von der Erde reisen zwar mit Lichtgeschwindigkeit, brauchen aber trotzdem über elf Minuten, um den roten Planeten zu erreichen. Umgekehrt ist es genauso.

Sieben Minuten des Schreckens bei Perseverance-Landung

Eine Landung auf dem Mars aber dauert nur rund sieben Minuten. Das heißt aber auch, dass, wenn die NASA auf der Erde ein Signal zur Landung an ihre Raumsonde Perseverance schickt, diese die Landung vollautomatisiert ausführen muss. Niemand auf der Erde kann dann mehr eingreifen. Das Signal über Erfolg oder Misserfolg der Mission kommt erst auf der Erde an, wenn alles geklappt hat – oder es zu spät ist. Daher bezeichnet die Weltraumagentur diesen Prozess auch als "sieben Minuten des Schreckens".

Die Mission von Perseverance: einst vorhandenes Leben, Gesteinsproben, Helikopter

Eine Mars-Landung ist somit immer eine spannende Angelegenheit, aber inzwischen hat die NASA bereits Übung darin. Bereits 2012 hat sie ihren Mars Rover Curiosity auf derartige Weise auf den roten Planeten befördert. Curiosity erforscht den Mars derzeit immer noch im Gale-Krater. Die Mission von Perseverance im Jezero-Crater lautet nun, dort nach Hinweisen von gegebenenfalls einst vorhandenem Leben zu suchen und Gesteinsproben zu sammeln, die in einigen Jahren im Rahmen eines Mars Sample Return Programms von weiteren Raumsonden aufgesammelt werden könnten. Außerdem mit an Bord ist ein kleiner Helikopter, der als Technologiedemonstration erstmals Flugversuche in der extrem dünnen Mars-Atmosphäre ausführen soll.