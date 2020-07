29.07.2020, 16:46 Uhr

US-Mars-Rover Perseverance startet ins All

Als dritte Marsmission in diesem Sommer schickt die NASA am Donnerstag ihren Rover Perseverance ins All. Er soll nicht nur Gestein sammeln und Material für Raumanzüge testen, sondern hat auch einen Helikopter und Grüße von der Erde im Gepäck.