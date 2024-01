Mehr Todesfälle durch Darmkrebs bei jüngeren Menschen

Für mehr als sieben Prozent aller Todesfälle in Deutschland ist Darmkrebs verantwortlich. Damit zählt er zu häufigsten krebsbedingten Todesursachen. Seit 2004 sinkt nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft die Erkrankungsrate bei Menschen über 55 Jahren. Entgegen diesem Trend erkranken in einigen Ländern in Europa jedoch mehr Menschen im Alter von 25 bis 49 Jahren. Das ist ein Ergebnis einer Studie eines Forschungsteam um Carlo La Vecchia von der Universität Mailand, die im Fachjournal "Annals of Oncology" erschienen ist.

Übergewicht ist Schlüsselfaktor

"Zu den Schlüsselfaktoren, die zum Anstieg der Darmkrebsraten bei jungen Menschen beitragen, gehören Übergewicht, Fettleibigkeit und damit zusammenhängende Gesundheitsstörungen wie hohe Blutzuckerwerte und Diabetes", sagte La Vecchia. "Weitere Gründe sind der im Laufe der Zeit gestiegene Alkoholkonsum in Mittel- und Nordeuropa sowie im Vereinigten Königreich und die Verringerung der körperlichen Aktivität. Alkoholkonsum wird mit Darmkrebs im Frühstadium in Verbindung gebracht, und in Ländern, in denen der Alkoholkonsum zurückgegangen ist, wie zum Beispiel in Frankreich und Italien, sind die Sterberaten bei dieser Krebsart nicht so stark angestiegen."

Die Autorinnen und Autoren empfehlen, die Darmkrebsfrüherkennung auf jüngere Menschen, beginnend mit 45 Jahren, auszuweiten. Diesen Rat hat auch das in den USA für Prävention zuständige Expertengremium gegeben.

Darmkrebs-Früherkennung kann Leben retten

Darmkrebs entsteht meist aus Wucherungen der Darmwand. Diese können bei einer Darmspiegelung entfernt werden, bevor sie sich möglicherweise zu Darmkrebs entwickeln. Etwa 54.000 Menschen erkranken nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums jedes Jahr in Deutschland an Darmkrebs, mehr als 20.000 sterben daran. Sowohl in der EU als auch in Großbritannien ist Darmkrebs heute die zweithäufigste Todesursache nach Lungenkrebs bei Männern und die dritthäufigste Todesursache nach Brust- und Lungenkrebs bei Frauen.

Deutlicher Anstieg von Darmkrebs bei Jüngeren in Großbritannien

Besonders stark steigt nach der Prognose des Forschungsteams die Todesrate bei Darmkrebs im Altersbereich von 25 bis 49 Jahren für 2024 verglichen mit dem Zeitraum 2015 bis 2019 in Großbritannien, nämlich um 26 Prozent bei Männern und fast 39 Prozent bei Frauen in dieser Altersgruppe. Auch in Italien (plus 1,5 Prozent bei Männern und 2,6 Prozent bei Frauen), bei spanischen und polnischen Männern (plus 5,5 bzw. 5,9 Prozent) sowie bei 25- bis 49-jährigen Frauen in Deutschland (plus 7,2 Prozent) prognostizieren sie einen Anstieg. Die absoluten Zahlen sind bei jungen Menschen dabei jeweils noch vergleichsweise gering.