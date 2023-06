Krebsforschung: Mit Immuntherapien und KI gegen Krebs

KI hilft in der Krebsforschung Daten auszuwerten

Für solche modernen Krebstherapien sind viele und große Analysen notwendig - etwa bei der Biopsie der Krebszellen. Denn gesucht ist jetzt deren genetischer Bauplan oder ihre genauen molekularen Profile, um gezielt gegen einen solchen individuellen Tumor vorzugehen. Ohne die Hilfe von Künstlicher Intelligenz bei der Erstellung der Analysen ginge das nicht.

Aber auch in der klinischen Forschung ist KI wichtig. Um aus den vielen verschiedenen Therapieversuchen zu lernen, braucht es Daten: Bei welcher Art von Krebserkrankung wurde welche Therapie angewandt? Welchen Erfolg hatte die Behandlung? Welchen Bauplan wies der Tumor auf? Welche Antikörper waren erfolgreich? Daten, die vereinheitlicht werden müssen, um für Krebsärztinnen, Forscher und Experimentierende lesbar zu werden.

Die Daten sollen Forschung und Therapie voranbringen, daher schließen sich die großen Forschungskliniken zusammen, etwa im Bayerischen Zentrum für Krebsforschung (BZKF). Zugleich muss aber der Datenschutz gewahrt bleiben. In Bayern heißt das aufgrund des Bayerischen Krankenhausgesetzes: Patientendaten dürfen das jeweilige behandelnde Krankenhaus nicht verlassen. Vereinfacht ausgedrückt: Was in Würzburg einem Krebspatienten geholfen hat, darf einer behandelnden Ärztin in Erlangen nicht mitgeteilt werden.

Und auch dieses Problem soll KI meistern: Die Datenwissenschaftlerin Jasmin Ziegler arbeitet für ein Projekt des BZKF an einer KI, die ihr Wissen in verschiedenen Kliniken erlernt. "Dieser Algorithmus wandert von Krebszentrum zu Krebszentrum. Er lernt dort, wird trainiert und mit den neuen Updates ans nächste Zentrum weitergeleitet, lernt hier wieder. Und am Schluss hat dieser Algorithmus eine große Datenvielfalt gesehen und kann besser zum Beispiel eine Behandlungsempfehlung geben oder eine Therapieunterstützung vorschlagen," erläutert Ziegler.

Die große Hoffnung: Impfstoffe gegen Krebs

Ähnlich wie beim Coronavirus könnte ein mRNA-Impfstoff das Immunsystem des Erkrankten zur Bekämpfung von Krebszellen anregen. Entscheidend ist, dass der im Labor hergestellte mRNA-Impfstoff die passenden Baupläne für die Zellen liefert, wodurch das Immunsystem den Tumor bekämpft. Zahlreiche Studien zu verschiedenen Krebsarten - von Brust-, Prostatata-, Haut- oder Lungenkrebs - werten derzeit den Nutzen eines mRNA-Impfstoffs aus. Laut Niels Halama, Wissenschaftler am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ), sollen mRNA-Impfstoffe "als Konzept für alle Tumorerkrankungen" einsetzbar sein, wie er in einem BR-Interview betont.