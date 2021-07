Corona: Ist die Sieben-Tage-Inzidenz noch aussagekräftig genug?

Nach einer Zeit mit wenigen Neuinfektionen zeigt die Kurve der Corona-Neuinfektionen derzeit wieder steil nach oben und wächst exponentiell, die Delta-Variante breitet sich aus. Zugleich sind aber zunehmend mehr Menschen in Deutschland vollständig geimpft und weniger Ältere erkranken. Experten und Expertinnen diskutieren deshalb, ob statt der bisher maßgeblichen Kennziffer für Corona-Maßnahmen, der Sieben-Tage-Inzidenzwert – also die Zahl der Neuinfektionen während einer Woche gemittelt über die Bevölkerung - andere oder zumindest weitere Messgrößen berücksichtigt werden sollten.

Bereits vor wenigen Wochen hatte sich die Virologin Ulrike Protzer dafür ausgesprochen, neben den Inzidenzwerten auch Belegungszahlen mit Covid-Patienten in den Kliniken in die Berechnung der Corona-Lage einfließen zu lassen.

Kliniken müssen mehr Daten sammeln

Zusätzliche Daten zur Beurteilung der Infektionslage in Deutschland stehen spätestens seit dem 13. Juli in den Krankenhäusern zur Verfügung. Denn nach einer neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums müssen Kliniken künftig mehr und unterschiedlichere Angaben zu ihren Corona-Patienten melden. "Vor allem müssen jetzt Informationen zum Impfstatus, zum Antikörperstatus und andere erkrankungsrelevante Informationen übermittelt werden", sagt der Infektiologe Christoph Spinner, leitender Oberarzt am Münchner Klinikum Rechts der Isar.

Die Hoffnung: Durch den Abgleich der Daten soll die Belastung für das Gesundheitssystem in geringem zeitlichen Abstand zum Infektionsgeschehen eingeschätzt werden können. Bislang mussten die Kliniken nur an das DIVI-Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin melden, wie viele Patienten auf die Intensivstationen verlegt werden müssen.

Sieben-Tage-Inzidenz bleibt wichtig

Nach wie vor – da sind sich die meisten Wissenschaftler einig – lohnt aber ein genauer Blick auf den Inzidenzwert. "Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt genauso wichtig, wie sie vorher war", sagt Professor Christian Karagiannidis, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin. Denn dieser Wert sage klar, wie sich das Virus in der Bevölkerung ausbreitet. Da aber bereits viele Ältere geimpft sind, sei bei gleicher Inzidenz nicht zu erwarten, dass genauso viele Patienten auf der Intensivstation landen wie in den ersten drei Wellen der Corona-Pandemie in Deutschland.

Klinikbelegung und Belastung der Intensivstationen relevant

Der Mediziner schlägt deshalb eine Differenzierung des Inzidenz-Wertes nach Alter vor, geteilt in eine Inzidenz für Über-50-Jährige und für Unter-50-Jährige. Das sei ein passendes Frühwarnsystem für die Pandemie-Entwicklung in der Bevölkerung. Der Internist und Intensivmediziner am Klinikum Köln-Merheim sagte im BR24 Thema des Tages, zudem sei es wichtig zu erheben, wie viele Menschen ins Krankenhaus kommen – und wie viele von denen, die ins Krankenhaus kommen, dann auch auf der Intensivstation landen. "Dann haben wir drei relativ verlässliche Marker, an denen wir ablesen können, wie stark sich die Infektion in der Bevölkerung ausbreitet und wie viele auf der Intensivstation landen und auch wirklich schwer erkranken."

Dem stimmt auch Statistik-Professor Helmut Küchenhoff von der Ludwig-Maximilians-Universität München zu. Die Einweisungen in Krankenhäuser und die Einweisungen auf Intensivstationen seien als zentrale Parameter anzusehen: "Das ist der beste Indikator. Er ist erstens relativ schnell und zweitens misst er das Richtige, nämlich schwere Verläufe."

Das Ziel: eine Datenautobahn

Da mehr Messwerte eine sichere Beurteilung der Infektionslage versprechen, begrüßen auch Infektiologe Christoph Spinner und viele seiner Kollegen die größere Datensammlung – auch wenn sie den Medizinern viel Arbeit macht. "Die Schwierigkeit für uns besteht heute darin, dass wir mit sehr hohem Aufwand diese Informationen in den IT-Systemen der Klinik erheben müssen", sagt Mediziner Spinner. Zumal die Daten zugleich noch in ein Papierformular übertragen und mehrfach während eines Patientenaufenthaltes an die Gesundheitsämter gefaxt werden müssen.

Notwendig, so die Forderung von Spinner, sei deshalb eine Art Datenautobahn für Patientendaten. Und Christian Karagiannidis bestätigt: "Die Datenerfassung erfolgt im Moment leider noch nicht automatisiert, das sollte aber unser Top-Ziel für die kommenden Monate sein." Es sei wichtig, passende Schnittstellen zu entwickeln, um Daten automatisiert aus Krankenhausinformationssystemen zu gewinnen. "Diese Daten sollten dann unabhängig von wirtschaftlichen Interessen zentral erfasst und öffentlich zugänglich gemacht werden."

Die umfangreichen Daten zum Infektionsgeschehen zu sammeln ist also die eine Seite der Medaille. Sie adäquat zu ordnen und nutzen zu können, um dem Inzidenzwert zusätzliche Messgrößen zur Seite zu stellen, ist die andere.