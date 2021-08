Welche Rolle der Klimawandel bei der Flutkatastrophe spielte

War es der Klimawandel? Diese Frage stellt sich, nachdem Mitte Juli starke Regenfälle und Dauerregen in Teilen Deutschlands und den Benelux-Staaten Hochwasser und verheerende Überschwemmungen ausgelöst haben: In Nordrhein-Westfalen gab es in Zusammenhang mit dieser Naturkatastrophe 47 Tote, in Rheinland-Pfalz kamen 133 Menschen ums Leben. Auch die Nachbarländer wie Belgien und die Niederlande waren von den extremen Starkregenfällen betroffen: Die Flutkatastrophe forderte auch dort mehre Dutzend Menschenleben und hinterließ in zahlreichen Gemeinden ein Bild der Zerstörung.

In Deutschland wird der Wiederaufbau der betroffenen Regionen wohl mehrere Milliarden Euro kosten und mehrere Jahre dauern: Das Bundeskabinett hat einen Fonds für die Wiederaufbauhilfe beschlossen, der insgesamt 30 Milliarden Euro umfassen soll.

Der Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens, Armin Laschet (CDU), bezeichnete das Hochwasser als Jahrhundertkatastrophe. Andererseits warnen Klimaforscherinnen und Klimaforscher seit Jahren, dass der Klimawandel extreme Wetterereignisse noch extremer machen wird. Gehört auch diese "Jahrhundertkatastrophe" dazu? Am Dienstag werden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine Antwort dazu präsentieren: Am Dienstag, dem 24. August 2021, stellt das Forscherteam der World Weather Attribution eine Studie vor, die klären soll, ob und inwiefern der Klimawandel eine Rolle bei der jüngsten Flutkatastrophe in Westeuropa gespielt hat.