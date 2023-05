Wie gefährlich ist der Ölkäfer wirklich?

Wie groß ist die Gefahr, sich am Ölkäfer zu vergiften?

Solange Sie nicht gleich mehrere der bitteren Käfer verzehren, besteht kein Grund zur Sorge vor einer Vergiftung. Das Gift wird an den Knien des Ölkäfers ausgeschieden, wenn er sich in Gefahr glaubt.

Auch andere Käfer wie der Marienkäfer zeigen dieses "Reflexbluten", erklärt Silvia Teich vom NABU dem Bayerischen Rundfunk. Daher sollte man den Käfer eher nicht anfassen oder sich danach zumindest gründlich die Hände waschen. Für Kinder gilt wie für viele Begegnungen mit der Natur: Respektvollen Abstand einhalten!

Kurzlebiges Käferglück mit Schikanen

Übrigens ist der Schwarzblaue Ölkäfer immer nur im Frühjahr zu sehen, im April, Mai oder Juni. Denn der ausgewachsene Käfer lebt nur einen Monat lang. Davor sind sie Puppe, Larve oder Ei.

Die Fortpflanzung ist beim Ölkäfer noch dazu reichlich kompliziert: Sie sind Parasiten von Wildbienen. Die Larven der Käfer warten an Blüten auf die nächste Biene, die zum Futtersammeln vorbeikommt. An der krallen sie sich fest und lassen sich mit in ihr Nest nehmen. Dort fressen die Larven die Wildbieneneier samt Pollenvorrat auf. Vollgefressen graben sie sich außerhalb des Bienennests dann zum Überwintern in den Boden ein, um im folgenen Frühjahr ihr kurzes Käferleben zu beginnen.

Das Besondere: Die Ölkäfer haben sich dabei auf eine einzige Wildbienenart spezialisiert, die sogenannten Sandbienen. Und das hat schwerwiegende Folgen für den Käfer.

Der Schwarzblaue Ölkäfer ist gefährdet

Denn wie viele Wildbienenarten wird auch die Wirtsbiene des Schwarzblauen Ölkäfers immer seltener. Er breitet sich also bei uns nicht aus, im Gegenteil: Er steht längst auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Wenn Sie also in Ihrem Garten Schwarzblaue Ölkäfer sehen, können Sie sich freuen. Denn "das heißt, dass der Garten sehr gesund und naturnah ist", erklärt Teich vom NABU.