Keine Angst vor Feuerwanzen: Darum sind sie in Massen unterwegs

Ist die Feuerwanze für Pflanzen schädlich?

Für den Menschen ist die Feuerwanze gänzlich ungefährlich, aber wie sieht es mit den Pflanzen im Garten aus? Richtet sie dort ebenso große Schäden an wie zum Beispiel der Buchsbaumzünsler, Schnecken oder Blattläuse?

Auch hier kann Entwarnung gegeben werden. Denn im Gegensatz zu diesen Pflanzenschädlingen, sind Feuerwanzen allenfalls sogenannte "Lästlinge". Sie fügen den Pflanzen in Ihrem Garten keinen nennenswerten Schaden zu, auch wenn sie in Scharen kommen. Sie sind allenfalls lästig, wenn sie sich zu Hunderten auf der Terrasse sonnen.

Bekämpfung: Was kann man gegen Feuerwanzen tun?

Auch wenn sie harmlos sind und es eigentlich nicht notwendig ist, Feuerwanzen zu bekämpfen, stören sich doch manche an den Tieren - vor allem, wenn sie in Massen auftauchen. Man kann sie aber leicht entfernen. Schnappen Sie sich ein Kehrblech und fegen Sie die ganze Mannschaft auf. Dann können Sie die Feuerwanzen außerhalb des Gartens an eine sonnige Stelle bringen, wo sie nicht stören. Sie kommen in der Regel nicht zurück. Sie haben zwar Flügel, die sind allerdings verkümmert. Sie müssen sich also zu Fuß fortbewegen.

Malvengewächse sind eine Lieblingsspeise der Feuerwanzen

Manchmal ist eine Verbannung allerdings nicht endgültig, zumindest, wenn die Lieblingsspeise lockt: Malvengewächse. Hier bevorzugen Feuerwanzen besonders die Samen und Früchte. Wenn Sie die verblühten Fruchtstände entfernen und im Biomüll entsorgen, nehmen Sie den Tieren viel Freude daran, im Garten zu verweilen. Übrigens: Eine Entsorgung der Malvenreste auf dem Kompost verlagert das Problem nur.

Ökologische Bekämpfung mit der Balsamtanne

Wer sich gar nicht mit den Tieren im Garten anfreunden will, kann versuchen, auf ökologische Art und Weise die Fortpflanzung zu verhindern. Dazu kann man Häcksel oder Reisig der Balsamtanne dort ausstreuen, wo die Tierchen in der Regel im Frühjahr auftauchen. Forscher aus den USA haben herausgefunden, dass ein Stoff in dieser Tanne die Entwicklung der Feuerwanzen unterbindet. Sie können die Stufe zum erwachsenen Tier nicht erreichen. Die Miniform der Balsamtanne - Abies balsamea nana - ist im Gartenfachhandel erhältlich.

Von einer Bekämpfung mit einem giftigen Insektenspray rät das Umweltbundesamt ab.