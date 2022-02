Faktenfuchs: Geimpft oder genesen - was schützt besser?

Ob Genesene oder Geimpfte besser geschützt sind, hängt von der Variante ab

Reinhold Förster, Immunologe an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), sagt deshalb: Im Grunde müsse mit jeder Mutation des Coronavirus neu bewertet werden, was besser vor einer (erneuten) Infektion schützt: die verfügbaren Impfungen oder eine vorherige Infektion. Erst nachdem eine Variante von der nächsten verdrängt wird, könne man anhand der großen Anzahl an verfügbaren Daten sehen, wie viele der Infizierten vorher bereits geimpft oder genesen waren. Schon in der Vergangenheit habe sich dieses Verhältnis teilweise verkehrt.

Solange zum Beispiel noch der Wildtypus und die Alpha-Variante vorherrschten,

"war es ganz klar so, dass die zweifachen Impfungen besser geschützt haben vor einer Infektion als eine durchgemachte Infektion. Nach der Delta-Welle war es so, dass man den besten Schutz hatte, wenn man sich mit Delta infiziert hatte - und vielleicht dazu noch geimpft war. Wie das jetzt mit Omikron ist, das wissen wir im Sommer." (Reinhold Förster, Immunologe)

Dieses sich wechselnde Verhältnis konnten Forscher aus den USA für Kalifornien und New York im Zeitraum Mai bis November 2021 nachweisen. Sie schreiben in einem Bericht für das US-amerikanische Center of Disease Control and Prevention (CDC):

"Bevor Delta im Juni zur dominierenden Variante wurde, steckten sich mehr Menschen an, die zuvor eine Infektion durchgemacht hatten, als Menschen, die geimpft waren. Ab Anfang Oktober waren die Fallzahlen unter Genesenen niedriger als unter Geimpften." (CDC-Bericht)

Doch was wissen wir darüber, wie es jetzt aussieht? Dafür muss man zwei mögliche Fälle unterscheiden:

Das Risiko, dass sich ein Delta-Genesener mit Omikron re-infiziert. Das Risiko, dass sich ein Omikron-Genesener direkt noch einmal mit Omikron infiziert.

Wie gut schützt eine Delta-Infektion vor Omikron?

Letzteres ist der Fall, von dem das RKI in seiner Begründung für den verkürzten Genesenen-Status ausgeht. In der Begründung heißt es, dass die

"bisherige wissenschaftliche Evidenz darauf hindeutet, dass Ungeimpfte nach einer durchgemachten Infektion mit der Deltavariante oder einer früheren Virusvariante einen im Vergleich zur Reinfektion mit der Deltavariante herabgesetzten und zeitlich noch stärker begrenzten Schutz vor einer SARS-CoV-2-Infektion mit der Omikronvariante haben." (Fachliche Vorgaben des RKI für COVID-19-Genesenennachweise, RKI)

Anders gesagt: Viele deutet darauf hin, dass wer sich erst kürzlich mit der Deltavariante infiziert hat, sich nun noch einmal mit Omikron anstecken kann.

Als Beleg zitiert das RKI Studien aus England, die zu dem Ergebnis kommen, dass eine durchgemachte Infektion mit einer früheren Variante (meist Delta) deutlich weniger vor einer Neu-Infektion mit Omikron schützt als dies bei früheren Varianten der Fall war: je nach Studie nur noch zu 40 bis 60 Prozent. Zum Vergleich: Als die Delta-Variante zirkulierte, bot eine vorausgegangene Infektion noch einen Schutz von etwa 90 Prozent.

Was das RKI allerdings auch schreibt: Es geht bei dieser Einschätzung vor allem um die Wahrscheinlichkeit, sich noch einmal mit Omikron zu infizieren . Es geht weniger um die Frage, wie wahrscheinlich es ist, schwer an dem Virus zu erkranken. Denn vor Hospitalisierung und Tod scheint eine vorherige Infektion - ähnlich wie die Impfungen - auch bei Omikron noch gut zu schützen.

Omikron: besonders ansteckend, aber weniger gefährlich?

Dass das so ist, hängt auch mit einer Besonderheit der Omikron-Variante zusammen, wie der Immunologe Förster betont: Diese sei nämlich besonders gut darin, Zellen in den oberen Atemwegen (Nase, Mund, Rachen) zu befallen. Sie tut sich dagegen schwerer als frühere Varianten, tiefer in die Lunge einzudringen. Diese Besonderheit könne ein Grund dafür sein, warum die Inzidenzen seit Omikron durch die Decke schießen, aber weniger Menschen schwer erkranken.

Um Ansteckungen zu vermeiden, ist es deshalb wichtig, dass Menschen sich bald nach einer durchlaufenen Infektion - und nach der Grundimmunisierung - noch einmal impfen lassen. Denn die Antikörper nehmen auch nach einer vollständigen Impfung relativ schnell wieder ab. Der Booster sorgt dafür, dass noch einmal neue Antikörper produziert werden. Und je mehr Antikörper vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie den Erreger neutralisieren können - die Person sich also gar nicht erst infiziert.

Wie hoch ist das Risiko, sich nach einer Omikron-Infektion noch einmal mit Omikron anzustecken?

Seit Omikron zu Beginn des Jahres zur dominierenden Variante geworden ist, dürfte jedoch auch noch ein zweiter Fall immer häufiger auftreten: nämlich der, dass Omikron-Genesene noch einmal der Omikron-Variante ausgesetzt sind. Wie wahrscheinlich es ist, sich nach einer durchgemachten Omikron-Infektion direkt noch einmal mit Omikron zu infizieren, dazu gibt es derzeit noch keine verlässlichen Daten. Das schreibt das RKI und das bestätigt auch der Immunologe Reinhold Förster.

Erst vor wenigen Tagen ist in den USA allerdings eine erste Preprint-Studie erschienen, die unter anderem Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf Twitter geteilt hat.