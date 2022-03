Faktenfuchs: Krankenhausabrechnungen belegen keine Impfschäden

Menschen gehen auch mit leichten Impfreaktionen ins Krankenhaus

Der zweite logische Fehler der Behauptung ist laut Experten die Interpretation, dass eine Hospitalisierung immer eine "schwerwiegende, unerwünschte Reaktion auf den Impfstoff" anzeige.

Diese Argumentation ist nicht haltbar, sagen die vom #Faktenfuchs befragten Expertinnen und Experten. "Dieses Argument ist realitätsfremd", sagt zum Beispiel die Notaufnahme-Ärztin Katharina Dechant. "Gerade in der Notfallmedizin beobachten wir, dass es einen Zuwachs an Vorstellungen in der Notaufnahme gibt, auch wegen banalerer Erkrankungen."

Einige Menschen seien im vergangenen Jahr durch negative Berichte von Impfgegnern in den sozialen Medien verunsichert gewesen. Dann achte man mehr auf seine Reaktionen und beziehe Symptome auf die Impfung, die nichts mit ihr zu tun hätten. "Und deswegen haben sich schon auch sehr viele Menschen vorgestellt mit Symptomen, mit denen man normalerweise noch nicht mal zum Hausarzt gehen würde", sagt Dechant.

Der #Faktenfuchs hat dem Datenanalysten Aussagen der Experten vorgelegt. Er bekräftigt auf Nachfrage seine Behauptung und bleibt dabei, dass die InEK-Daten eine "dramatisch hohe Zahl" an "Impfschäden" zeigen würden. "Denn eine Hospitalisierung ist per Definition (IfSG, gemeint Infektionsschutzgesetz, die Redaktion) ein Impfschaden, da eine Hospitalisierung IMMER über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht. (Auch über das Erwartbare Maß)", schreibt er.

Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nicht automatisch ein Impfschaden

Die DKG schreibt auf erneute #Faktenfuchs-Anfrage: Allein ein stationärer Aufenthalt im Krankenhaus sei "kein ausreichendes Kriterium, um einen schweren Fall festzustellen". Denn: "Stationäre Behandlungen können auch Krankenhausaufenthalte zur absichernden Beobachtung sein – also z.B., ob es sich bei einem Symptom um eine normale vorübergehende Impfreaktion oder um ernsthafte Folgen einer Impfung handelt."

Das hätten die Kliniken angesichts der sehr seltenen Nebenwirkungen von Vaxzevira/AstraZeneca zum Beispiel bei jüngeren Frauen mit Kopfschmerzen nach einer Impfung gemacht - diese hätten ein Hinweis auf Thrombosen sein können.

Die DKG weist darauf hin: "Ernstzunehmende und folgenschwere Hauptdiagnosen nehmen hingegen nur einen sehr geringen Anteil der stationären Behandlungen ein." Die beiden häufigsten Hauptdiagnosen zu diesen Impfnebenwirkungen sind nach den InEK-Daten Kopfschmerzen (3.205 Fälle) und Kreislaufkollaps (1.041 Fälle).

Nach der Argumentation des Informatikers würde aber automatisch jede Person, die mit Beschwerden nach der Impfung ins Krankenhaus kommt, als Impfgeschädigter zählen. Die Art der Beschwerden fiele gar nicht ins Gewicht. Der Informatiker bringt auf #Faktenfuchs-Anfrage das Beispiel von Schmerzen an der Einstichstelle. Wenn hier eine Aufnahme in eine Klinik erfolgen würde, "dann ist auch hier die Hospitalisierung per Definition eine schwerwiegende Impfnebenwirkung und geht über das übliche Ausmaß hinaus, ist mit stationärem Aufenthalt auch nicht erwartbar und ist dann per Definition ein Impfschaden".

Vor allem während der Nachrichtenlage über Nebenwirkungen bei AstraZeneca seien viele Menschen aber schon bei erwartbaren Impfreaktionen ins Krankenhaus gekommen, erklärt der Sprecher der DKG. Wie zum Beispiel: "Für all jene Fälle, die mit Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden, Unwohlsein oder auch nur blauen Flecken aus Vorsicht ins Krankenhaus gegangen sind, wird U12.9 codiert."