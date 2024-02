Erste private Landung auf dem Mond geglückt

Der Mond bekommt in letzter Zeit wieder häufiger Besuch: Erst im Januar gelang Japan mit seinem SLIM-Lander eine sanfte Landung auf unserem Erdtrabanten. Nun war wieder eine Mondmission erfolgreich: Die Landfähre "Odysseus" von Intuitive Machines setzte wie geplant in der Nacht zum Freitag in der Südpolregion des Mondes auf. "Wir können ohne Zweifel bestätigen, dass unsere Ausrüstung auf der Oberfläche des Mondes ist und dass wir senden", hieß es rund 20 Minuten nach dem Landzeitpunkt um 00.23 Uhr deutscher Zeit in einem Livestream aus dem Kontrollzentrum des Unternehmens. "Houston, 'Odysseus' hat ein neues Zuhause gefunden." Odysseus ist der Spitzname des Landers. Sein offizieller Name lautet Nova-C. An Bord sind insgesamt 130 Kilogramm Nutzlast. Odysseus soll nun nach der Landung rund sieben Tage funktionstüchtig bleiben, maximal 14 Tage.

Erste US-Mondlandung seit 1972

Die Landung der Mission IM-1 von Intuitive Machines ist nicht nur die erste erfolgreiche Mondlandung eines privaten Unternehmens, sondern auch die erste US-Mondlandung überhaupt seit der letzten bemannten Apollo-Mission im Jahr 1972.

Die Mission IM-1 ist Teil des "Commercial Lunar Services Payload"-Programms der NASA, kurz CLPS: Im Rahmen dieser Initiative beauftragt die US-Weltraumbehörde kommerzielle Anbieter mit dem Transport von NASA-Nutzlasten zum Mond. So hat die NASA dem Unternehmen Intuitive Machines für die Mission IM-1 rund 77 Millionen US-Dollar gezahlt, um rund vierzig Kilogramm Nutzlast zum Mond zu bringen: Darunter sind wissenschaftliche Experimente und Forschungsgeräte der NASA, welche beispielsweise die Beschaffenheit der Mondoberfläche am Landeplatz untersuchen sollen.

Die NASA zahlt für die transportierte Nutzlast. Das US-Unternehmen hingegen kümmert sich um den gesamten Rest, baut die Mondlandefähre, bucht einen Flug gen Mond – in diesem Fall mit SpaceX – und kann die restliche sogenannte "Nutzlast" an andere Unternehmen oder Personen verkaufen: Deshalb fliegen beim jetzigen Flug nicht nur NASA-Experimente zum Mond, sondern beispielsweise auch ein Kunstwerk des Künstlers Jeff Koons.